Wszedł z ławki i został bohaterem. Polski napastnik z golem na wagę awansu w el. LM

Robert IwanekPiłka nożna

Piotr Parzyszek, napastnik KuPS Kuopio, został bohaterem swojego zespołu w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Mistrzów z Vardarem Skopje. Gol byłego reprezentanta polskiej młodzieżówki przesądził o awansie ekipy z Finlandii.

Piłkarz w żółtej koszulce KuPS, uśmiechnięty, pokazuje dwa palce w geście zwycięstwa.
Fot. PAP
Gol Piotra Parzyszka dał KuPS Kuopio awans do 2. rundy eliminacji LM

KuPS, broniące dwubramkowej zaliczki z pierwszego starcia, przegrywało od 59. minuty po samobójczym trafieniu Saku Savolainena. W doliczonym czasie gola na wagę dogrywki strzelił dla gości - uderzeniem z rzutu karnego - Bośniak Goran Zakarić.

 

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Dogrywka rozpoczęła się po myśli Finów, którzy w 100. minucie ponownie wyszli na prowadzenie w dwumeczu po bramce Boba Arhama, ale przyjezdni odpowiedzieli już kilkadziesiąt sekund później za sprawą Argentyńczyka Iana Puleio.

 

Do rzutów karnych jednak nie doszło, gdyż bohaterem KuPS został wprowadzony na boisko w 58. minucie Piotr Parzyszek. Polski napastnik, który wrócił do ekipy ośmiokrotnego mistrza Finlandii po krótkim pobycie w Pachtakorze Taszkent, trafił do siatki Vardaru uderzeniem z "jedenastki", podyktowanej za zagranie ręką Puleio. Więcej bramek już w tym spotkaniu nie padło i gospodarze, mimo porażki 2:3 w rewanżu, wygrali w dwumeczu 4:3 i to oni zagrają w drugiej rundzie eliminacji Champions League.

 

Kolejnym przeciwnikiem KuPS Kuopio będzie Sabah Baku z Azerbejdżanu.

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