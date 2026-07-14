Wszedł z ławki i został bohaterem. Polski napastnik z golem na wagę awansu w el. LM

KuPS, broniące dwubramkowej zaliczki z pierwszego starcia, przegrywało od 59. minuty po samobójczym trafieniu Saku Savolainena. W doliczonym czasie gola na wagę dogrywki strzelił dla gości - uderzeniem z rzutu karnego - Bośniak Goran Zakarić.

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Dogrywka rozpoczęła się po myśli Finów, którzy w 100. minucie ponownie wyszli na prowadzenie w dwumeczu po bramce Boba Arhama, ale przyjezdni odpowiedzieli już kilkadziesiąt sekund później za sprawą Argentyńczyka Iana Puleio.

Do rzutów karnych jednak nie doszło, gdyż bohaterem KuPS został wprowadzony na boisko w 58. minucie Piotr Parzyszek. Polski napastnik, który wrócił do ekipy ośmiokrotnego mistrza Finlandii po krótkim pobycie w Pachtakorze Taszkent, trafił do siatki Vardaru uderzeniem z "jedenastki", podyktowanej za zagranie ręką Puleio. Więcej bramek już w tym spotkaniu nie padło i gospodarze, mimo porażki 2:3 w rewanżu, wygrali w dwumeczu 4:3 i to oni zagrają w drugiej rundzie eliminacji Champions League.

Kolejnym przeciwnikiem KuPS Kuopio będzie Sabah Baku z Azerbejdżanu.