Wszedł z ławki i został bohaterem. Polski napastnik z golem na wagę awansu w el. LM
Piotr Parzyszek, napastnik KuPS Kuopio, został bohaterem swojego zespołu w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Mistrzów z Vardarem Skopje. Gol byłego reprezentanta polskiej młodzieżówki przesądził o awansie ekipy z Finlandii.
KuPS, broniące dwubramkowej zaliczki z pierwszego starcia, przegrywało od 59. minuty po samobójczym trafieniu Saku Savolainena. W doliczonym czasie gola na wagę dogrywki strzelił dla gości - uderzeniem z rzutu karnego - Bośniak Goran Zakarić.
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Dogrywka rozpoczęła się po myśli Finów, którzy w 100. minucie ponownie wyszli na prowadzenie w dwumeczu po bramce Boba Arhama, ale przyjezdni odpowiedzieli już kilkadziesiąt sekund później za sprawą Argentyńczyka Iana Puleio.
Do rzutów karnych jednak nie doszło, gdyż bohaterem KuPS został wprowadzony na boisko w 58. minucie Piotr Parzyszek. Polski napastnik, który wrócił do ekipy ośmiokrotnego mistrza Finlandii po krótkim pobycie w Pachtakorze Taszkent, trafił do siatki Vardaru uderzeniem z "jedenastki", podyktowanej za zagranie ręką Puleio. Więcej bramek już w tym spotkaniu nie padło i gospodarze, mimo porażki 2:3 w rewanżu, wygrali w dwumeczu 4:3 i to oni zagrają w drugiej rundzie eliminacji Champions League.
Kolejnym przeciwnikiem KuPS Kuopio będzie Sabah Baku z Azerbejdżanu.Przejdź na Polsatsport.pl