Z Eczacibasi do Polic! Siatkarki Chemika mają nowego trenera

Siatkówka

Przemysław Kawka został nowym szkoleniowcem Lotto Chemika Police. 36-latek ostatnie sezony spędził w Eczacibasi Stambuł, gdzie pełnił rolę asystenta głównego trenera.

Siatkarki LOTTO Chemika Police świętujące po zdobyciu punktu podczas meczu.
fot. PAP
Przemysław Kawka nowym trenerem LOTTO Chemika Police

Dotychczasowym trenerem Policzanek był Dawid Michor, który z zespołem pożegnał się 15 czerwca tego roku. Kilka dni później został on ogłoszony jako główny szkoleniowiec Sokoła & Hagric Mogilno. 

 

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Wakat w Policach długo wolny nie pozostał. Zajmie go 36-letni Przemysław Kawka, który w latach 2014-2021 pracował już w Chemiku - najpierw jako statystyk, a później asystent. W latach 2018-2021 pełnił także funkcję asystenta reprezentacji Polski kobiet. 

 

Miło nam ogłosić, że Przemysław Kawka został szkoleniowcem LOTTO Chemika Police. Przemek pracował w naszym klubie przez wiele lat, pełniąc funkcję statystyka i asystenta.

 

- Merytorycznie jest jednym z najlepszych trenerów młodego pokolenia. Złapał dużo doświadczenia w Chemiku, pracował w topowym klubie z Turcji, pracował też w seniorskiej reprezentacji Polski. Wierzymy, że wykorzysta wspomniane doświadczenia i stanie się świetnym pierwszym trenerem - mówi Radosław Anioł, prezes Chemika. Przemo, dobrze cię znowu widzieć" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

 

Kawka w latach 2021-2025 pracował w Eczacibasi. Pod jego skrzydłami były takie gwiazdy jak Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic oraz reprezentantka Polski, Martyną Czyrniańską.

KP, Polsat Sport
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PRZEMYSŁAW KAWKASIATKÓWKATAURON LIGA
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