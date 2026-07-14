Z Eczacibasi do Polic! Siatkarki Chemika mają nowego trenera

Dotychczasowym trenerem Policzanek był Dawid Michor, który z zespołem pożegnał się 15 czerwca tego roku. Kilka dni później został on ogłoszony jako główny szkoleniowiec Sokoła & Hagric Mogilno.

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Wakat w Policach długo wolny nie pozostał. Zajmie go 36-letni Przemysław Kawka, który w latach 2014-2021 pracował już w Chemiku - najpierw jako statystyk, a później asystent. W latach 2018-2021 pełnił także funkcję asystenta reprezentacji Polski kobiet.

Miło nam ogłosić, że Przemysław Kawka został szkoleniowcem LOTTO Chemika Police. Przemek pracował w naszym klubie przez wiele lat, pełniąc funkcję statystyka i asystenta.

- Merytorycznie jest jednym z najlepszych trenerów młodego pokolenia. Złapał dużo doświadczenia w Chemiku, pracował w topowym klubie z Turcji, pracował też w seniorskiej reprezentacji Polski. Wierzymy, że wykorzysta wspomniane doświadczenia i stanie się świetnym pierwszym trenerem - mówi Radosław Anioł, prezes Chemika. Przemo, dobrze cię znowu widzieć" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

Kawka w latach 2021-2025 pracował w Eczacibasi. Pod jego skrzydłami były takie gwiazdy jak Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic oraz reprezentantka Polski, Martyną Czyrniańską.

KP, Polsat Sport