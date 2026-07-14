Za nami losowanie LE. Polskie starcie już w drugiej rundzie eliminacji

Piłka ręczna

Wicemistrzynie kraju PGE MKS El-Volt Lublin i brązowe medalistki Krasoń Piotrcovia Piotrków Trybunalski zmierzą się w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej piłkarek ręcznych.

Trener piłki ręcznej stojący na tle drużyny w trakcie meczu, ubrany w czarną koszulkę sportową.
fot. PAP
Trener PGE MKS El-Volt Lublin Paweł Tetelewski

Pierwszy mecz rozegrany zostanie 3 lub 4 października w Piotrkowie, rewanż tydzień później w Lublinie.

 

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Już na początku rozgrywek z grona 32 drużyn skojarzone zostały dwie polskie, z których jedna musi odpaść. Podobnie było przed rokiem, kiedy los połączył ekipę z Lublina z KGHM Zagłębiem Lubin i do dalszej fazy awansowały mistrzynie kraju z Dolnego Śląska.

 

Zwycięzca dwumeczu awansuje do trzeciej rundy, z której pozostaje już krok do fazy grupowej.

 

W trzeciej rundzie jest już rozstawione mistrzowskie KGHM Zagłębie Lubin, podobnie jak: HC Dunajewa Braila (Rumunia), HSG Bensheim/Auerbach Flames (Niemcy), HC Lokomotiva Zagrzeb (Chorwacja), Malaga Costa del Sol, Super Amara Bera Bera (obydwa z Hiszpanii), Hazena Kynzvart (Czechy) i MOL Eszzetergom (Węgry).

 

Losowanie trzeciej rundy odbędzie się 13 października, a mecze zaplanowano na 7/8 oraz 14/15 listopada.

 

Rozgrywki grupowe Ligi Europejskiej piłkarek ręcznych rozpoczną się w styczniu przyszłego roku.

psl, PAP
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