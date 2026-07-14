Zapytali Lewandowskiego o reprezentację Polski. "Ważniejsze jest to, żeby..."

Pod koniec czerwca Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire, po latach licznych sukcesów i zdobytych trofeów z m.in. z Barceloną i Bayernem Monachium. Był też w tym czasie liderem i - od dłuższego czasu - kapitanem drużyny narodowej.

Po braku awansu Biało-Czerwonych do trwającego mundialu w Ameryce Północnej pojawiły się znaki zapytania dotyczące dalszej kariery reprezentacyjnej 37-letniego napastnika.

- Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy. Będę w stanie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w głowie, i stwierdzić, co jest najlepsze dla mnie i dla reprezentacji - powiedział Lewandowski na pierwszej konferencji prasowej jako piłkarz Chicago Fire.

Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na końcówkę września. Wówczas Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.