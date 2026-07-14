Zapytali Lewandowskiego o reprezentację Polski. "Ważniejsze jest to, żeby..."

Piłka nożna

Robert Lewandowski skupia się na zorganizowaniu sobie życia w Chicago i na razie nie myśli o tym, czy będzie dalej występował w piłkarskiej reprezentacji Polski. - Na razie ważniejsze jest to żeby zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie - powiedział na konferencji prasowej.

Portret Roberta Lewandowskiego, polskiego piłkarza, z bliska.
fot. AFP
Robert Lewandowski

Pod koniec czerwca Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire, po latach licznych sukcesów i zdobytych trofeów z m.in. z Barceloną i Bayernem Monachium. Był też w tym czasie liderem i - od dłuższego czasu - kapitanem drużyny narodowej.

 

Po braku awansu Biało-Czerwonych do trwającego mundialu w Ameryce Północnej pojawiły się znaki zapytania dotyczące dalszej kariery reprezentacyjnej 37-letniego napastnika.

 

- Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy. Będę w stanie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w głowie, i stwierdzić, co jest najlepsze dla mnie i dla reprezentacji - powiedział Lewandowski na pierwszej konferencji prasowej jako piłkarz Chicago Fire.

 

Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na końcówkę września. Wówczas Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Milena Lewandowska-Miros: Może jak Robert zakończy karierę, to trochę odzyskam brata
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 