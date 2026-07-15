30 minut spaceru dziennie przez miesiąc. Tyle wystarczyło, by zauważyć zmianę

Przekonała się o tym Jess Bantleman, social media managerka brytyjskiego "Women's Health". Po lockdownie wróciła na siłownię, ale zabrakło jej motywacji. Postanowiła więc przez miesiąc chodzić na 30-minutowy spacer każdego dnia. Jak sama przyznaje, korzyści było więcej, niż przypuszczała.

Na łamach Runners World pojawiła się jej autorska historia. Jak się okazuje, z domu wyciągał ją pies, a zamiast liczyć kroki, po prostu wychodziła na wyznaczony czas - pół godziny okazało się łatwiejsze do wpasowania w dzień niż godzinny trening. Gdy popsuła się pogoda, przeniosła spacery na bieżnię i sięgnęła po popularny trening 12-3-30 (nachylenie 12 proc., prędkość ok. 4,8 km/h, 30 minut). Po miesiącu zapowiedziała, że co najmniej dwa treningi siłowe zastąpi spacerami.

- Jeśli jestem na siłowni przez godzinę, muszę robić coś przez każdą minutę tej godziny, inaczej będę się obwiniać, że nie wykorzystuję jej w pełni. Spacery to świetny sposób, aby całkowicie pozbyć się presji i znów cieszyć się ruchem - tłumaczy Bantleman.

Ile trzeba chodzić? Mniej, niż myślisz



Korzyści zdrowotne wynikające ze spacerów mają pokrycie w danych. Z badania opublikowanego w “American Journal of Preventive Medicine", które objęło ponad 85 tys. osób obserwowanych przez blisko 17 lat, wynika, że już 15 minut szybkiego marszu dziennie wiązało się z niemal 20-proc. niższym ryzykiem zgonu.

Starsze analizy szły w tę samą stronę. Przegląd badań nad chodzeniem, opublikowany w bazie amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia, przywołuje metaanalizę Zhenga i współpracowników: ok. 30 minut marszu dziennie przez pięć dni w tygodniu wiąże się z 19-proc. spadkiem ryzyka choroby wieńcowej.



Nie tylko serce. Spacer a depresja



Spacer działa nie tylko na serce. Metaanaliza opublikowana w "The BMJ" obejmująca 218 badań i ponad 14 tys. uczestników z rozpoznaną depresją, wykazała, że spacery i jogging należą do najskuteczniejszych form ruchu w łagodzeniu objawów tej choroby - obok jogi i treningu siłowego. obniża poziom kortyzolu i pobudza wydzielanie endorfin.

Jak zacząć i nie odpuścić

Nie trzeba wiele: wygodne buty i stała pora dnia. WHO zaleca dorosłym 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo, a codzienny półgodzinny spacer pokrywa tę normę z zapasem.

Warto przy tym pamiętać o tempie. Badanie z "American Journal of Preventive Medicine" pokazuje, że szybki marsz przez kwadrans dziennie dawał większą korzyść niż wolny spacer trwający ponad trzy godziny. Nie chodzi więc o to, by chodzić długo, lecz raczej żwawo.

Gdy pogoda nie sprzyja, alternatywą jest bieżnia. Bantleman postawiła na popularny trening 12-3-30.

Polsat Sport