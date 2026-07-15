Andrea Anastasi grzmi po decyzji ws. Rosjan. Zaapelował do Polaków

Rosjanie już w przyszłym roku reprezentacyjnym będą mogli rywalizować w międzynarodowych imprezach siatkarskich, mimo że nadal toczą wojnę w Ukrainie. Do pełnoskalowej inwazji doszło w lutym 2022 roku i od tamtej pory niewiele zmieniło się w działaniach Władimira Putina i jego wojsk.

Tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił przywrócić sportowców z kraju najeźdźcy do rozgrywek europejskich i światowych. Tego nie potrafi zrozumieć m.in. Andrea Anastasi, którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.

- Jestem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się tego, również dlatego, że arogancja Rosjan wobec Ukrainy jest straszna. Mam wielu ukraińskich przyjaciół, których bardzo kocham i przykro mi, że Komitet Olimpijski zdecydował się na ponowne przyjęcie Rosji do świata sportu. Oczywiście spodziewam się, że władze siatkówki to zablokują, bo to z pewnością nikomu nie przyniesie korzyści. Kiedy myślę o tym, ilu ludzi Rosjanie zabijają na Ukrainie i o inwazji, którą przeprowadzają, to coś tu nie pasuje - podkreśla Włoch.

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Anastasi liczy również, że ważną rolę w wykluczeniu Rosjan ze świata siatkówki odegra Polska.

- Niestety, na świecie toczy się wiele wojen i musimy to sobie uświadomić. A ta wojna jest zupełnie inna. To inwazja kraju takiego jak Rosja, który absolutnie chce sam decydować, co robić, i dlatego bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że nasi polscy przyjaciele również postarają się wywrzeć nacisk na wykluczenie Rosji z europejskich struktur - mówi doświadczony szkoleniowiec.

8 lipca minęło 14 lat od wielkiego sukcesu reprezentacji Polski w postaci historycznego zwycięstwa w Lidze Światowej. Biało-Czerwoni byli wówczas dowodzeni przez Anastasiego.

- Oczywiście mam to w pamięci. Dlaczego? Bo wygranie czegoś w Polsce zawsze jest czymś wyjątkowym. To kraj siatkówki, moim zdaniem najważniejszy. W dzisiejszym świecie siatkówki wygranie czegoś z reprezentacją naprawdę oznacza pozostawienie po sobie śladu. To naprawdę cudowne wspomnienie w moim sercu i oczywiście wszystkich moich zawodników wspominam z wielkim szacunkiem - przyznaje.

Polsat Sport