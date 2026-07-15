Argentyna chce pokonać Anglię przesądem? Zaskakująca wypowiedź trenera Tuchela

Spotkania Anglii z Argentyną na mundialach mają długą i burzliwą historię.

Wystarczy przypomnieć sędziowskie kontrowersje i usunięcie z boiska - zmarłego przed kilkoma dniami - kapitana Argentyny Antonio Rattina w 1966 roku, "rękę Boga" Maradony i jego rajd uznawany za jedną z najlepszych akcji w historii mistrzostw świata z 1986, a także czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 1998 i "rewanż" Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się odpadnięcia Argentyny z turnieju w 2002 roku.

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Argentyna, gdy była górą w 1986 i 1998 roku, grała w granatowych koszulkach, zamiast w tradycyjnych biało-błękitnych. W środę również wystąpi w ciemniejszych strojach.

- Jeśli ma to związek z jakimś przesądem, to zrobiłbym to samo. Brawa dla nich. Nie byłem tego świadomy - powiedział Tuchel, który przyznał, że też ma swoje zachowania podszyte przesądami, ale nie zdradził szczegółów z obawy, że przestaną działać.

- Mamy swoje rutyny, które pozwalają zachować spokój, talizmany. To są normalne rzeczy w sporcie na najwyższym poziomie - dodał.

W ramach walki z narastającym napięciem zabrał piłkarzy na rowerową przejażdżkę i lody.

- Czasem tyle wystarczy, aby poczuć się jak 15-latek. Cieszysz się ciepłym, letnim wieczorem przez 15 minut z lodami w ręku i odkrywasz na nowo to piękne uczucie, które każdy ma w sobie - powiedział.

52-letni niemiecki szkoleniowiec angielską kadrę objął w 2024 roku i jest z nią o krok od zaledwie drugiego w historii występu w finale mistrzostw świata. Jedyny tytuł Anglicy wywalczyli równo 60 lat temu, gdy byli gospodarzami turnieju.

- Czuję napięcie i oczywiście będę zdenerwowany, ale nie jest to (60-letnie oczekiwanie na tytuł) dla mnie ciężarem - podkreślił.

Spotkanie półfinałowe MŚ 2026 Anglia - Argentyna rozpocznie się w środę o godz. 21 czasu polskiego. Zwycięzca w niedzielnym finale zagra z Hiszpanią, która we wtorek wygrała z Francją 2:0. Pokonani dzień wcześniej zmierzą się w meczu o trzecie miejsce.

AB, PAP