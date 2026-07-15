Asystent selekcjonera złapany na jeździe pod wpływem alkoholu. "Zawiodłem wszystkich"

Jak podaje dziennik "Plus jeden den", trener słowackich hokeistów został zatrzymany do kontroli w miniony weekend, podczas policyjnej akcji sprawdzania trzeźwości kierowców po jednym z festiwali muzycznych w okolicach Trenczyna. Badanie alkomatem wykazało, że szkoleniowiec prowadził auto, będąc pod wpływem alkoholu. Pardavy stracił prawo jazdy, a teraz może również stracić posadę zarówno w klubie, jak i kadrze.

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- Zdaję sobie sprawę, że jako wieloletni reprezentant kraju, a teraz trener pracujący z drużyną narodową, powinienem być przykładem nie tylko na lodowisku, ale i poza nim. To, co się wydarzyło, jest moją osobistą porażką. Zawiodłem wszystkich: ludzi w klubie, w Związku, kibiców, a przede wszystkim moją rodzinę i bliskich, którzy do tej pory uważali mnie za porządnego człowieka. Jestem niezmiernie wdzięczny, że moim nieodpowiedzialnym zachowaniem nie zaszkodziłem ani pasażerom, ani innym uczestnikom ruchu drogowego. W pełni współpracuję z policją, przyznaję się do winy i jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje tego, co się wydarzyło - skomentował Pardavy.

Jak podaje trenczyńska policja, podczas kontroli trzeźwości po weekendowym festiwalu muzycznym złapano 18 pijanych kierowców. Rekordzista miał we krwi 1,9 promila alkoholu.

Jan Pardavy to były znakomity hokeista, reprezentant kraju, dwukrotny uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich i srebrny medalista mistrzostw świata z 2000 roku. Po zakończeniu zawodniczej kariery pozostał przy hokeju jako trener. W ostatnim czasie pracował jako asystent selekcjonera reprezentacji Słowacji, Vladimira Orszagha.