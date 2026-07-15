Co się dzieje z Mają Chwalińską? Oto najnowsze doniesienia
Maja Chwalińska ma za sobą niezwykle intensywny okres. Najpierw sensacyjnie dotarła do finału French Open, a następnie zadebiutowała w drabince głównej Wimbledonu. Niestety, pojedynek pierwszej rundy w Londynie okupiła kontuzją. Obecnie wraca do zdrowia. Przedstawiamy najnowsze doniesienia.
Wielu polskich kibiców mocno trzymało kciuki za Chwalińską podczas Wimbledonu, licząc, że jako "dzika karta" ponownie zachwyci cały tenisowy świat. Nadzieje były spore i gdyby nie kontuzja, taki scenariusz byłby bardzo możliwy. Niestety, to właśnie uraz sprawił, że nasza singlistka pożegnała się z londyńskim turniejem już w pierwszej rundzie.
Polka nie chciała pogłębiać problemów zdrowotnych i zrezygnowała również z rywalizacji deblowej. Od tamtej pory pojawił się znak zapytania, kiedy Chwalińska będzie gotowa do gry. Na razie finalistka French Open dochodzi do zdrowia.
- Wszystko wraca do normy. Maja czuje się bardzo dobrze psychicznie. Dni ma wypełnione treningami, co pozwala łatwiej przejść przez okres leczenia po kontuzji. Cieszy się, że wróciła na kort - powiedziała menedżerka tenisistki, Aleksandra Musiał w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.
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Teoretycznie istnieje szansa, że Chwalińska pojawi się na korcie jeszcze w tym miesiącu. W dniach 20-26 lipca odbędzie się turniej WTA w Hamburgu.
- Jeśli chodzi o turniej w Hamburgu, jeszcze nie ma decyzji - podkreśliła Musiał.
Przypomnijmy, że Chwalińska nabawiła się urazu stopy podczas pojedynku pierwszej rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew. Polka poślizgnęła się przy stanie 6:2, 5:2 i ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6.Przejdź na Polsatsport.pl