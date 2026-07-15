Co się dzieje z Mają Chwalińską? Oto najnowsze doniesienia

Wielu polskich kibiców mocno trzymało kciuki za Chwalińską podczas Wimbledonu, licząc, że jako "dzika karta" ponownie zachwyci cały tenisowy świat. Nadzieje były spore i gdyby nie kontuzja, taki scenariusz byłby bardzo możliwy. Niestety, to właśnie uraz sprawił, że nasza singlistka pożegnała się z londyńskim turniejem już w pierwszej rundzie.

Polka nie chciała pogłębiać problemów zdrowotnych i zrezygnowała również z rywalizacji deblowej. Od tamtej pory pojawił się znak zapytania, kiedy Chwalińska będzie gotowa do gry. Na razie finalistka French Open dochodzi do zdrowia.

- Wszystko wraca do normy. Maja czuje się bardzo dobrze psychicznie. Dni ma wypełnione treningami, co pozwala łatwiej przejść przez okres leczenia po kontuzji. Cieszy się, że wróciła na kort - powiedziała menedżerka tenisistki, Aleksandra Musiał w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

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Teoretycznie istnieje szansa, że Chwalińska pojawi się na korcie jeszcze w tym miesiącu. W dniach 20-26 lipca odbędzie się turniej WTA w Hamburgu.

- Jeśli chodzi o turniej w Hamburgu, jeszcze nie ma decyzji - podkreśliła Musiał.

Przypomnijmy, że Chwalińska nabawiła się urazu stopy podczas pojedynku pierwszej rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew. Polka poślizgnęła się przy stanie 6:2, 5:2 i ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6.

Polsat Sport