Cracovia dopięła transfer. Były młodzieżowy reprezentant kraju

20-letni Burlet szkolił się w akademiach St. Truidense i niemieckiego Schalke 04. W 2022 roku trafił do LOSC Lille, gdzie występował w drużynie rezerw, zaliczył też jeden występ we francuskiej Ligue 1.

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Potem zdobywał doświadczenie podczas wypożyczeń do Le Mans FC i Stade Reims. Poprzedni sezon spędził w US Boulogne i rozegrał 17 spotkań w Ligue 2, zdobywając dwie bramki. W przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Belgii.

Burlet jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferowym. Wcześniej z "Pasami" związał się austriacki obrońca Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC.

W pierwszej kolejce nowego sezonu Cracovia zagra na wyjeździe z Lechem Poznań.

HP, PAP