Cracovia dopięła transfer. Były młodzieżowy reprezentant kraju

Piłka nożna

Vincent Burlet został nowym piłkarzem Cracovii - poinformował krakowski klub. Belgijski obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Trener piłkarski w białej koszuli i czarnych spodniach stoi na boisku, patrząc w bok.
fot. PAP
Cracovia podpisała kontrakt z Vincentem Burletem

20-letni Burlet szkolił się w akademiach St. Truidense i niemieckiego Schalke 04. W 2022 roku trafił do LOSC Lille, gdzie występował w drużynie rezerw, zaliczył też jeden występ we francuskiej Ligue 1.

 

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Potem zdobywał doświadczenie podczas wypożyczeń do Le Mans FC i Stade Reims. Poprzedni sezon spędził w US Boulogne i rozegrał 17 spotkań w Ligue 2, zdobywając dwie bramki. W przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Belgii.

 

Burlet jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferowym. Wcześniej z "Pasami" związał się austriacki obrońca Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC.

 

W pierwszej kolejce nowego sezonu Cracovia zagra na wyjeździe z Lechem Poznań. 

HP, PAP
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