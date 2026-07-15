Cracovia dopięła transfer. Były młodzieżowy reprezentant kraju
Vincent Burlet został nowym piłkarzem Cracovii - poinformował krakowski klub. Belgijski obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.
20-letni Burlet szkolił się w akademiach St. Truidense i niemieckiego Schalke 04. W 2022 roku trafił do LOSC Lille, gdzie występował w drużynie rezerw, zaliczył też jeden występ we francuskiej Ligue 1.
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Potem zdobywał doświadczenie podczas wypożyczeń do Le Mans FC i Stade Reims. Poprzedni sezon spędził w US Boulogne i rozegrał 17 spotkań w Ligue 2, zdobywając dwie bramki. W przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Belgii.
Burlet jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferowym. Wcześniej z "Pasami" związał się austriacki obrońca Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC.
W pierwszej kolejce nowego sezonu Cracovia zagra na wyjeździe z Lechem Poznań.Przejdź na Polsatsport.pl