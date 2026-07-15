Czy na MŚ 2026 jest mecz o trzecie miejsce? Mecz o 3. miejsce mundial 2026

Kończą się mistrzostwa świata 2026. Przed nami decydujące mecze, w tym spotkania o medale.

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Biorąc pod uwagę skład półfinałów, dla przegranych spotkanie o trzecie miejsce z pewnością będzie typowym "meczem pocieszenia". Półfinałowe pary stworzyli bowiem giganci światowego futbolu - Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną.

Cztery lata temu po brązowy medal MŚ 2022 sięgnęła Chorwacja, pokonując w meczu o trzecie miejsce Maroko.

Czy na MŚ 2026 jest mecz o trzecie miejsce?

Odpowiadając krótko - tak. Przegrani półfinałów zmierzą się w "meczu pocieszenia" o brązowe medale. Mecz o trzecie miejsce MŚ 2026 zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca.

Godzina meczu o 3. miejsce to 23.00 polskiego czasu, a spotkanie zostanie rozegrane w Miami.

BS, Polsat Sport