Czy na MŚ 2026 jest mecz o trzecie miejsce? Mecz o 3. miejsce mundial 2026

Piłka nożna

Mecz o trzecie miejsce na MŚ 2026 - czy zostanie rozegrany? Z pewnością wielu kibiców zastanawia się, ile spotkań pozostało do końca niezwykle emocjonującego turnieju. Kiedy jest mecz o trzecie miejsce mundialu 2026?

Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach reprezentacji Francji na zielonej trawie, jeden z nich klęczy, a drugi wyciąga do niego rękę.
fot. PAP
MŚ 2026: Czy jest mecz o trzecie miejsce?

Kończą się mistrzostwa świata 2026. Przed nami decydujące mecze, w tym spotkania o medale.

 

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Biorąc pod uwagę skład półfinałów, dla przegranych spotkanie o trzecie miejsce z pewnością będzie typowym "meczem pocieszenia". Półfinałowe pary stworzyli bowiem giganci światowego futbolu - Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. 

 

Cztery lata temu po brązowy medal MŚ 2022 sięgnęła Chorwacja, pokonując w meczu o trzecie miejsce Maroko.

Czy na MŚ 2026 jest mecz o trzecie miejsce?

Odpowiadając krótko - tak. Przegrani półfinałów zmierzą się w "meczu pocieszenia" o brązowe medale. Mecz o trzecie miejsce MŚ 2026 zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca.

 

Godzina meczu o 3. miejsce to 23.00 polskiego czasu, a spotkanie zostanie rozegrane w Miami.

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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