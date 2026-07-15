Z kim zagrają polskie zespoły w europejskich pucharach w siatkówce?

W środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Lizbonie odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów, Pucharu CEV oraz Pucharu Challenge przed nadchodzącym sezonem rywalizacji klubowej.

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W męskich rozgrywkach w Pucharze CEV weźmie udział PGE GiEK Skra Bełchatów, a w Pucharze Challenge - Ślepsk Malow Suwałki.

Wśród pań z kolei możemy liczyć na udział BKS-u ZGO Bielsko-Biała w Pucharze CEV i ŁKS-u Commercecon Łódź w Pucharze Challenge.

Europejskie puchary w siatkówce. Z kim zagrają polskie zespoły?

Puchar CEV - mężczyźni: PGE GiEK Skra Bełchatów - Paris Volley

Puchar CEV - kobiety: BKS ZGO Bielsko-Biała - Puijo Wolley Kuopio

Puchar Challenge - mężczyźni: Ślepsk Malow Suwałki - Helios Grizzlys Giesen/OFI Crete Herakleion

Puchar Challenge - kobiety: ŁKS Commercecon Łódź - Holte If/DH Baku