Kończą się mistrzostwa świata 2026. Przed nami decydujące mecze, w tym spotkania o medale.

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Biorąc pod uwagę skład półfinałów, pewnym jest, że w finale będziemy świadkami wielkiego hitu. Półfinałowe pary stworzyli bowiem giganci światowego futbolu - Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną.

Cztery lata temu po złoty medal MŚ 2022 sięgnęła Argentyna, pokonując w finale Francję.

Finał MŚ 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 19 lipca. Godzina finału mundialu 2026 to 21.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport