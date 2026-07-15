Finał MŚ 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Piłka nożna

Finał MŚ 2026, czyli czas na najważniejsze spotkanie podczas mistrzostw świata 2026. Kiedy finał mundialu? O której godzinie? Kto zagra w finale MŚ 2026?

Dwóch piłkarzy reprezentacji Hiszpanii w białych koszulkach z bordowymi elementami podczas meczu.
fot. PAP
Finał MŚ 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kończą się mistrzostwa świata 2026. Przed nami decydujące mecze, w tym spotkania o medale.

 

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Biorąc pod uwagę skład półfinałów, pewnym jest, że w finale będziemy świadkami wielkiego hitu. Półfinałowe pary stworzyli bowiem giganci światowego futbolu - Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. 

 

Cztery lata temu po złoty medal MŚ 2022 sięgnęła Argentyna, pokonując w finale Francję. 

Finał MŚ 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 19 lipca. Godzina finału mundialu 2026 to 21.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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