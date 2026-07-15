Gol na wagę finału w 92. minucie! To oni powalczą o złoto MŚ 2026

Zanim "Lwy Albionu" zameldowały się w najlepszej "czwórce" mundialu, wyeliminowały kolejno Demokratyczną Republikę Konga, Meksyk oraz Norwegię. W tym ostatnim, ćwierćfinałowym spotkaniu okazały się lepsze od znajdującej się na fali ekipy prowadzonej przez Stale Solbakkena, jednak zwycięstwo zapewniły sobie dopiero w dogrywce. Dubletem, w tym decydującą o awansie bramką, popisał się Jude Bellingham.

Równie wyboista okazała się droga do półfinału obrońców tytułu mistrzów świata. Rozegrali oni dwie dogrywki i z obu wyszli zwycięsko, okazując się lepsi od Republiki Zielonego Przylądka oraz Szwajcarii. W podstawowym czasie gry pokonali jedynie Egipt. Musieli w tym meczu jednak odrabiać straty od stanu 0:2, ale ostatecznie wygrali 3:2.

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Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, a gra toczyła się w głównej mierze w środku pola. Wiele fauli, nieczystych zagrań z obu stron i fizycznej walki o piłkę utrudniało płynne konstruowanie akcji. Taki obraz gry wywoływał frustrację kibiców zgromadzonych na Mercedes-Benz Stadium, którzy oczekiwali od obu zespołów znacznie więcej.

Najgroźniejszą sytuację przed przerwą wykreował sobie Enzo Fernandez. Zawodnik Chelsea oddał strzał z dystansu, jednak piłka poszybowała minimalnie nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Jordana Pickforda. W pierwszych 45 minutach oddano łącznie zaledwie trzy strzały, z których żaden trafił w światło bramki.

Celne okazało się dopiero uderzenie Juliana Alvareza tuż po przerwie. W tamtym momencie świetnie zareagował jednak bramkarz Anglików, który zbił piłkę do boku. Niewykorzystana sytuacja zemściła się już w 55. minucie meczu, kiedy świetną centrą z prawej strony boiska popisał się Morgan Rogers, a w polu karnym akcję zamknął Anthony Gordon. Nowy zawodnik Barcelony wyprzedził obrońcę i skierował piłkę do siatki.

"Albicelestes" podejmowali wiele prób wyrównania, jednak na ich drodze stawał Pickford lub, jak w przypadku strzału Alexisa Mac Allistera w 75. minucie, słupek.

Dopiero w 86. minucie meczu Enzo Fernandez perfekcyjnie uderzył sprzed pola karnego, posyłając piłkę do siatki w kluczowym momencie tego meczu. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Lionel Messi.

Kiedy wydawało się, że sędzia zarządzi dogrywkę, do ofensywy ruszyli Argentyńczycy, przeprowadzając w pięknym stylu jeszcze jeden atak. Ponownie zabłysnął Messi, który perfekcyjnie dośrodkował piłkę na głowę wprowadzonego wcześniej z ławki Lautaro Martineza. Napastnik Interu Mediolan bezbłędnie trafił do siatki i przechylił tym samym szalę zwycięstwa na stronę swojego zespołu.

W finale "Albicelestes" zmierzą się z Hiszpanią, która we wtorkowym meczu półfinałowym pokonała Francję 2:0. Podopieczni trenera Didiera Deschampsa z 2018 roku zagrają o brązowy medal mundialu z "Lwami Albionu".





Przypomnijmy, że cztery lata temu Argentyna zdobyła tytuł MŚ po zwycięstwie nad "Les Bleus" po konkursie rzutów karnych.

Anglicy z kolei nie przełamią złej passy i nie wywalczą złotego medalu mundialu po raz pierwszy od 1966 roku.

Anglia - Argentyna 1:2 (0:0)

Bramki: Anthony Gordon 55 - Enzo Fernandez 86, Lautaro Martinez 90+2.

Anglia: Jordan Pickford - Reece James (82. Dan Burn), John Stones (96. Ivan Toney), Marc Guehi, Djed Spence (96. Marcus Rashford) - Declan Rice (82. Nico O'Reilly), Elliot Anderson - Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (72. Ezri Konsa) - Harry Kane.

Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (73. Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martinez (73. Nicolas Otamendi), Nicolas Tagliafico (81. Lautaro Martinez) - Giuliano Simeone (73. Rodrigo de Paul), Leandro Paredes (64. Nicolas Gonzalez), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez - Lionel Messi, Julian Alvarez.

Żółta kartka: Elliot Anderson - Lisandro Martinez, Cristian Romero, Rodrigo de Paul.

Sędziował: Ismail Elfath (Stany Zjednoczone).

ŁO, Polsat Sport