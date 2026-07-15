Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzów

Siatkówka

Za nami losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jak w sezonie 2026/2027 będą wyglądały grupy największego europejskiego pucharu?

Drużyna siatkarzy w różowych strojach świętuje zdobycie pucharu, unosząc go nad głowy. Z nieba sypie się konfetti, a z boku lecą strumienie iskier.
fot. PAP
Rozlosowano grupy siatkarskiej Ligi Mistrzów

W środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Lizbonie odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów przed nadchodzącym sezonem rywalizacji klubowej.

 

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Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na cztery koszyki. Następnie zespoły zostały przydzielone do pięciu grup, w których występować będzie po pięć klubów. 

 

Warto przypomnieć, że w Lidze Mistrzów wystąpi trzech przedstawicieli PlusLigi. O trofeum walczyć będą: Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin oraz PGE Projekt Warszawa.

Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzów 2026/2027:

Grupa A: Berlin Recycling Volleys, Galatasaray Stambuł, Panathinaikos Ateny, zespół z kwalifikacji

 

Grupa B: Sir Sicoma Monini Perugia, Ziraat Bankkart Ankara, Montpellier HSC VB, Dinamo Bukareszt

 

Grupa C: Aluron CMC Warta Zawiercie, SVG Luneburg, VK CEZ Karlovarsko, Guaguas Las Palmas

 

Grupa D: Lube J.P. Myne Civitanova, PGE Projekt Warszawa, Greenyard Maaseik, Itas Trentino

 

Grupa E: Bogdanka LUK Lublin, Rana Verona, Tours VB, zespół z kwalifikacji

AA, Polsat Sport
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EUROPEJSKIE PUCHARYLIGA MISTRZÓWSIATKÓWKA
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