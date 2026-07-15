Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzyń
Za nami losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń Jak w sezonie 2026/2027 będą wyglądały grupy największego europejskiego pucharu?
W środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Lizbonie odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń przed nadchodzącym sezonem rywalizacji klubowej.
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Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na cztery koszyki. Następnie zespoły zostały przydzielone do pięciu grup, w których występować będzie po pięć klubów.
Warto przypomnieć, że w Lidze Mistrzów wystąpi trzech przedstawicieli Tauron Ligi. O trofeum walczyć będą: PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów i UNI Opole.
Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzyń 2026/2027:
Grupa A: VakifBank Stambuł, UNI Opole, Volley Mulhouse Alsace, zespół z kwalifikacji
Grupa B: A. Carraco Prosecco DOC Conegliano, KS DevelopRes Rzeszów, Dresdner SC, Igor Gorgonzola Novara
Grupa C: Fenerbahce Medicana Stambuł, Vero Volley Milano, Levallois Paris Saint Cloud, Vasas Obuda Budapeszt
Grupa D: Savino Del Bene Scandicci, Eczacibasi Peron Stambuł, Tent Obrenovac, zespół z kwalifikacji
Grupa E: PGE Budowlani Łódź, VfB SUHL Thuringen, C.S.O Voluntari 2005, Galatasaray Daikin StambułPrzejdź na Polsatsport.pl