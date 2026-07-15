Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzyń

Siatkówka

Za nami losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń Jak w sezonie 2026/2027 będą wyglądały grupy największego europejskiego pucharu?

Drużyna siatkarek świętuje zwycięstwo na podium, trzymając puchar i obsypując się konfetti.
fot. CEV
Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzyń 2026/2027

W środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Lizbonie odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń przed nadchodzącym sezonem rywalizacji klubowej.

 

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Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na cztery koszyki. Następnie zespoły zostały przydzielone do pięciu grup, w których występować będzie po pięć klubów. 

 

Warto przypomnieć, że w Lidze Mistrzów wystąpi trzech przedstawicieli Tauron Ligi. O trofeum walczyć będą: PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów i UNI Opole.

Grupy siatkarskiej Ligi Mistrzyń 2026/2027:

Grupa A: VakifBank Stambuł, UNI Opole, Volley Mulhouse Alsace, zespół z kwalifikacji 

 

Grupa B: A. Carraco Prosecco DOC Conegliano, KS DevelopRes Rzeszów, Dresdner SC, Igor Gorgonzola Novara

 

Grupa C: Fenerbahce Medicana Stambuł, Vero Volley Milano, Levallois Paris Saint Cloud, Vasas Obuda Budapeszt

 

Grupa D: Savino Del Bene Scandicci, Eczacibasi Peron Stambuł, Tent Obrenovac, zespół z kwalifikacji

 

Grupa E: PGE Budowlani Łódź, VfB SUHL Thuringen, C.S.O Voluntari 2005, Galatasaray Daikin Stambuł

AA, Polsat Sport
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EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
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