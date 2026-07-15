Hitowa walka wieczoru Sheraton Boxing Night

To bez wątpienia jeden z najmocniejszych pojedynków w polskim boksie zawodowym w tym roku. Obaj pięściarze mają za sobą walki z europejską i światową czołówką kategorii półciężkiej. Co ciekawe, zarówno Polak jak i Francuz ponieśli swoje pierwsze zawodowe porażki z rąk tego samego zawodnika – znakomitego Brytyjczyka Joshuy Buatsiego, medalisty olimpijskiego i jednego z najlepszych pięściarzy w tej wadze. W maju 2021 roku Buatsi zakończył pojedynek z Francuzem przed czasem (TKO 4), dwa lata później pokonał Stępnia jednogłośnie na punkty.

Teraz przyszedł czas na bezpośrednie polsko-francuskie starcie dwóch czołowych europejskich zawodników. Zwycięzca znacząco umocni swoją pozycję w światowych rankingach i może sobie zapewnić kolejne głośne walki.

– To mocniejszy przeciwnik, niż pierwotnie się spodziewałem. Taka zmiana wyzwala jednak we mnie jeszcze większą motywację do pracy. Traktuję Daniela Blendę Dos Santosa jako bardzo solidny sprawdzian i jestem przekonany, że kibice zobaczą świetną walkę – zapowiada Paweł Stępień.

Dla 35-letniego Stępnia będzie to pierwszy występ od czasu kapitalnej ringowej wojny z Kajetanem Kalinowskim, który po zaciętej walce wygrał przez TKO z powodu kontuzji oka Pawła. Pięściarz grupy Babilon Promotion nie ukrywa, że czuje się pokrzywdzony decyzją o przerwaniu tamtej walki i w przyszłości liczy na rewanż, jednak dziś cała jego uwaga skupiona jest wyłącznie na francuskim rywalu.

– Na razie koncentruję się wyłącznie na 29 sierpnia. Oczywiście chciałbym kiedyś stoczyć rewanż z Kajetanem Kalinowskim, ale najpierw muszę wykonać zadanie w Sopocie. Współpraca z nowym narożnikiem układa się bardzo dobrze, cały czas dopracowujemy szczegóły i wierzę, że efekty będzie widać w ringu – podkreśla Stępień.

Gala Sheraton Boxing Night to nowy projekt grupy Babilon Promotion. Łączy zawodowy boks z wyjątkową, prestiżową oprawą. Walki odbędą się w luksusowych wnętrzach Sheraton Sopot Hotel, a wydarzenie będzie transmitowane na antenach grupy Polsat.

– Zapraszam wszystkich kibiców do oglądania mojej walki 29 sierpnia. Bombardowanie w Sopocie gwarantowane! – zapowiada z uśmiechem Stępień.

Informacja prasowa