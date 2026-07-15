Jan Urban ma nowego asystenta. Polscy kibice doskonale go znają

Urodzony 20 listopada 1971 roku w San Sebatian José Antonio Vicuna Ochandorena karierę trenerską rozpoczynał w juniorskich zespołach CA Osasuna. W 2005 roku objął funkcję trenera CD River Ega, a dwa lata później dołączył do sztabu szkoleniowego Legii Warszawa w roli drugiego trenera u boku Jana Urbana. Z tym samym szkoleniowcem pracował także w Zagłębiu Lubin, CA Osasunie, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław.





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Hiszpański szkoleniowiec, znany w Polsce jako „Kibu” Vicuna, do pracy w roli pierwszego trenera powrócił w 2018 roku w litewskim FK Trakai (obecnie FK Riteriai). W Polsce prowadził również Wisłę Płock i ŁKS Łódź, a ostatnie lata spędził w Indiach. Był tam trenerem Mohun Bagan, Kerala Blasters, Mohammedan Kolkata i Diamond Harbour FC (DHFC).

W roli drugiego trenera Kibu Vicuna sięgnął z Legią po dwa mistrzostwa Polski, dwa krajowe Puchary oraz dwa Superpuchary. Z Mohun Bagan w 2020 roku wywalczył mistrzostwo Indii, a w 2026 roku jako trener Diamond Harbour FC wygrał Indian Football League.

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