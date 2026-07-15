Kamiński w Benfice? Katapulta do Premier League!

31-krotny reprezentant Polski, Jakub Kamiński w sezonie 2025/2026 brylował w Bundeslidze. W klubie, który jako beniaminek świetnie wystartował, ale później popadł w kłopoty i zmienił trenera. Teraz trafia pod skrzydła 48-letniego Marco Silvy, który zastępuje w Benfice Lizbona samego Jose Mourinho.

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"Gdy dzwoni Benfika, nie zastanawiasz się dwa razy" - powiedział "Kamyk" w telewizji klubowej lizbońskiego klubu. I dodał: "W Benfice widać wielkość - bogatą historię. Mam nadzieję osiągnąć wielkie rzeczy. Na każdym kroku spotykam kibiców Benfiki w trykotach. Dużo wsparcia, ale też presja, ale to normalne, gdy trafiasz do takiego klubu". Benfica dwa razy wygrała Puchar Europy, ale też aż pięć razy przegrywała w finale! "Orły" zdobyły też 38 mistrzostw Portugalii i 26 krajowych pucharów.

Po czterech latach w Bundeslidze "Kamyk" jest w stanie unieść presję czołowego klubu Portugalii. Ekspert Polsatu Sport, były reprezentant Polski Tomasz Hajto mówi z przekonaniem: "Kubę stać na jeszcze lepsze liczby - w barwach Orłów strzeli więcej bramek i zaliczy więcej asyst, niż w Kolonii".

Sezon 2025/26 był najlepszym z dotychczasowych na Zachodzie. W FC Koeln Kamiński uzyskał 7 bramek i zaliczył 5 asyst. Świetnie wprowadził się do zespołu, który najpierw prowadził Łukasz Kwaśniok, a w marcu drużynę objął Rene Wagner. Kwaśniok obiecał Kubie pozycję numer dziesięć albo skrzydłowego. Jednak w trakcie sezonu wystawiał Kamińskiego bodaj na pięciu, czy sześciu pozycjach. Nasz rodak grał jako lewy wahadłowy, również jako prawy wahadłowy, w środku pola jako ósemka, a nawet w kilku meczach jako szóstka. Miałem okazję komentować wiele spotkań Kamińskiego dla Polsatu Sport i muszę zaznaczyć - nigdy nie schodził poniżej określonego poziomu. A w wielu meczach był najlepszy na murawie.

Nic dziwnego, że FC Koeln postanowiło skorzystać z opcji wykupienia z Wolfsburga - za 5,5 miliona euro. Jednak Polak miał kontrakt, który zawierał "klauzulę odejścia". W mediach często kolportowana była suma 20 milionów euro. Portugalski dziennik "A Bola" pisze o 17 milionach. I 10 procentach od kolejnego transferu (chyba, żeby do sprzedaży doszło jeszcze tego lata - wówczas 25 procent!).

"Klauzula odejścia" w obecnym kontrakcie Kamińskiego z Benficą to 60 milionów euro. Wcale nie jawi się, jako niemożliwa do zapłacenia przez kluby Premier League. Już teraz kilka zespołów z Anglii sondowało możliwość sprowadzenia wszechstronnego Kamińskiego - w szczególności Brighton, a także Newcastle. Mówiło się też o poważnym zainteresowaniu RB Leipzig. Myślę, że dwa-trzy sezony w Lizbonie to może być katapulta do Premier League. Polak już zadebiutował w barwach Benfiki w towarzyskim meczu z Flamengo (1:2). Klub już intensywnie przygotowuje się do sezonu, który zacznie już w końcu lipca, grając w 2. rundzie eliminacji Ligi Europy z St. Gallen.