Kapitan Jagiellonii: W walce o Ligę Europy chciałbym się zmierzyć z Rangers

Przed wami przygotowania do nowego sezonu i szansa – po udanych występach w rozgrywkach Ligi Konferencji – aby pójść krok dalej i zagrać w Lidze Europy. To kolejne wyzwanie przed sztabem trenerskim i zawodnikami Jagiellonii.

Myślę, że tak. Przede wszystkim jednak półka tych przeciwników będzie wyższa niż w eliminacjach do Ligi Konferencji, w których występowaliśmy zarówno w zeszłym sezonie, jak i w poprzednim. Wtedy trafiliśmy tam dzięki temu, że awansowaliśmy do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i już wtedy mieliśmy zapewnioną fazę ligową Ligi Konferencji. Teraz już w trzeciej rundzie jesteśmy rozstawieni. Na pewno ten przeciwnik będzie wymagający, ale uważam, że nabraliśmy już pewnego rodzaju doświadczenia w tych pucharach. Mierzyliśmy się z różnymi przeciwnikami, także myślę, że nie ma czego się bać. Trzeba teraz dobrze popracować, żeby być gotowym na każdego przeciwnika.

Wszystko zawsze weryfikuje boisko. Z drugiej strony możecie trafić na rywala, z którym będzie grało wam się łatwiej, a z innym dużo trudniej. W związku z zawirowaniami w lidze czeskiej i sytuacją Karwiny może się okazać, że waszym rywalem będzie na przykład zespół z Azerbejdżanu. Logistycznie byłby to dla was trudniejszy mecz, rozgrywany w bardziej wymagających warunkach atmosferycznych. Ma Pan swojego wymarzonego przeciwnika, z którym chciałby się zmierzyć w eliminacjach Ligi Europy?

Z kim chciałbym się zmierzyć? Wiem, że może to być Rangers, bo to znana marka w piłkarskiej Europie. Po drugie myślę, że mógłby to być Red Bull Salzburg, bo Bartek Mazurek właśnie tam przeszedł, więc chciałbym zmierzyć się z nim na boisku.

Jeżeli chodzi o to zamieszanie (w lidze czeskiej – przyp. red.), to akurat myślę, że nie powinno być z tym większego problemu. Kiedyś graliśmy w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy z Gabalą w Azerbejdżanie i to była chyba połowa lipca. Wówczas było gorąco, ale daliśmy sobie tam radę i zremisowaliśmy 1:1. Wydaje mi się, że nie powinniśmy jakoś szczególnie zwracać na to uwagi, bo patrząc nawet pod kątem pogody, to pewnie teraz wszędzie jest podobnie. Zresztą u nas również były upały i nie wiadomo, czy nie wrócą akurat wtedy, kiedy będą rozgrywane mecze, więc może być tak samo.

Wiadomo, że Liga Europy oznacza mocniejszych rywali. Gra się nie sześć, a osiem meczów w fazie ligowej. Do tego te rozgrywki są lepiej premiowane niż Liga Konferencji.

Patrząc nawet na ostatni czy przedostatni rok i klasy zespołów, które tam występowały, rzeczywiście, jeżeli trafisz do fazy ligowej, to na każdym meczu domowym stadion będzie zapełniony. Na pewno przyjadą znane marki z Europy i każdy będzie chciał zobaczyć, jak Jagiellonia poradzi sobie na ich tle. Ale to jeszcze daleka droga do tego. Musimy przede wszystkim skupić się na przygotowaniach i solidnie popracować, żeby później pokazać, na co nas stać – nie tylko w pucharach, ale też w lidze i Pucharze Polski. To bardzo ważny okres pod kątem całego sezonu i każdy musi teraz dużo poświęcić, żeby dobrze się do niego przygotować.

Zapewne czuje się Pan w Białymstoku już bardzo dobrze, o czym świadczą liczby i długość gry w Jagiellonii. Z Pana obserwacji – co wyróżnia ten zespół? Jaki jest jego styl?

To, że staramy się utrzymywać przy piłce, otwierać grę od własnej bramki i wykorzystywać każdą przestrzeń boiska – od niskiego rozegrania, przez przejście na połowę przeciwnika. Chcemy utrzymywać się przy piłce na połowie rywala i stwarzać sobie sytuacje. Myślę, że tak graliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Uważam, że ta taktyka mi się podoba, choć nie ukrywam też, że niektórzy rywale wiedzą już, jak radzić sobie z Jagiellonią, dlatego coraz trudniej gra się w Ekstraklasie. My również musimy się doskonalić, wprowadzać rotacje na boisku i wychodzić w różnych systemach taktycznych. Myślę jednak, że to pytanie bardziej do trenera, a my jako zawodnicy bez problemu dopasowujemy się do jego założeń.

Jagiellonia zakończyła poprzedni sezon na trzecim miejscu w Ekstraklasie, a w europejskich pucharach dotarła do pierwszej rundy fazy pucharowej Ligi Konferencji. Jak Pan ocenia ten sezon?

Każdy, kto oglądał Ekstraklasę, widział, że to był szalony sezon, w którym każdy mógł wygrać z każdym. W tabeli było tak ciasno, że w pewnym momencie od strefy spadkowej do pierwszego miejsca było chyba dwanaście punktów różnicy. Nie pamiętam, czy wcześniej grałem w takim sezonie, ale naprawdę liga była bardzo ciekawa. Miniony sezon zaliczyłbym do udanych. Jasne, że każdy chciałby zdobyć mistrzostwo i walczyć do samego końca z Lechem Poznań, ale głupio potraciliśmy punkty na własnym boisku z kilkoma przeciwnikami. Trudno było walczyć o coś więcej, nie wygrywając u siebie bodajże trzech meczów z rzędu. W fazie ligowej Ligi Konferencji trafiliśmy na kilku wymagających przeciwników, ale początek mieliśmy bardzo dobry. Po czterech meczach zdobyliśmy osiem punktów i praktycznie zapewniliśmy sobie miejsce w fazie pucharowej. Tam trafiliśmy na Fiorentinę, a to był wymagający przeciwnik. Myślę, że przede wszystkim boli porażka w pierwszym meczu u siebie, bo nie wiem, czy oni byli lepsi. Raczej chyba nie, ale doświadczeniem ograli nas tutaj 3:0.

Który z tych ośmiu meczów Ligi Konferencji w zeszłym sezonie był według Pana najlepszy w wykonaniu Jagiellonii?

To był mecz z Fiorentiną na wyjeździe. Co tu dużo mówić – jedziesz zmierzyć się z zespołem grającym w Serie A i ogrywasz go w 90 minut 3:0, więc nie ma co dalej szukać. Uważam też, że nasze mecze z Salzburgiem na wyjeździe czy z AZ Alkmaar pokazały, że potrafiliśmy postawić się wymagającym przeciwnikom. Jeżeli jednak chodzi o nasz najlepszy występ, to wydaje mi się, że był to właśnie mecz z Fiorentiną na wyjeździe. Niestety odpadliśmy po dogrywce, ale myślę, że po tym spotkaniu każdy z naszych zawodników mógł być z siebie dumny.