Kapitan kadry poza składem na Ligę Narodów. "Ta przerwa jest naprawdę konieczna"

32-letnia siatkarka poinformowała o swojej absencji za pośrednictwem mediów społecznościowych, uspokajając jednocześnie kibiców, że proces rekonwalescencji przebiega zgodnie z planem i powinna ona być do dyspozycji trenerów na wrześniowe Mistrzostwa Ameryki Południowej, będące turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028.

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- Do składu seniorskiej reprezentacji Brazylii dołączyłam w wieku 17 albo 18 lat, co oznacza, że mam już za sobą kilkanaście lat gry w kadrze. W tym czasie bardzo rzadko opuszczałam zgrupowania, a dłuższy rozbrat z drużyną narodową miałam właściwie tylko w 2017 roku, kiedy musiałam przejść operację prawego kolana. Poza tamtym sezonem zawsze byłam do dyspozycji sztabu szkoleniowego i w każdym turnieju robiłam wszystko, by godnie reprezentować te barwy. Niestety, ta przerwa jest naprawdę konieczna, abym mogła wrócić do pełni zdrowia, co ze zrozumieniem przyjęli zarówno trenerzy, jak i zespół medyczny - powiedziała Gabi w materiale wideo, opublikowanym na Instagramie.

Telewizja GloboTV wyjaśniła, że uraz, który wykluczył kapitan kadry z wylotu do Makau, to typowa dla siatkarek kontuzja przeciążeniowa i nie ma ryzyka, że Brazylijka wypadnie z gry na dłużej.

Turniej finałowy VNL w Makau odbędzie się w dniach 22-26 lipca. W rywalizacji weźmie udział siedem najlepszych drużyn wcześniejszych turniejów Ligi Narodów oraz gospodarz, reprezentacja Chin.