W nowym sezonie na europejskich arenach będziemy mogli obserwować zmagania pięciu polskich klubów. To pokłosie świetnej postawy kilku drużyn w poprzednich sezonach Ligi Konferencji - Jagielloni Białystok, Legii Warszawa, Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa. Tym razem w Europie nie zobaczymy warszawskiej Legii, ale mamy nadzieję, że będzie ona miała godne zastępstwo w walce o punkty do rankingu UEFA.

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Cztery polskie kluby rozpoczną rywalizację w eliminacjach pucharów od drugiej rundy. W tym gronie jest mistrz Polski Lech Poznań, który w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów na początek zmierzy się w dwumeczu z duńskim Aarhus.

Kiedy mecze Lecha Poznań w eliminacjach?

Pierwsze spotkanie Aarhus - Lech odbędzie się we wtorek 21 lipca o godzinie 19:00. Rewanż w Poznaniu 29 lipca o tej samej godzinie. Kolejne mecze w eliminacjach "Kolejorz" rozegra już w sierpniu.

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Po 8 latach do walki o europejskie puchary wraca Górnik Zabrze. Zabrzanie w poprzednim sezonie wywalczyli Puchar Polski, a w ostatniej kolejce Ekstraklasy zapewnili sobie wicemistrzostwo kraju. Dzięki temu jako pierwsza polska drużyna w historii zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów w ścieżce niemistrzowskiej.

Kiedy mecze Górnika Zabrze w eliminacjach?

Los nie okazał się łaskawy dla podopiecznych Michala Gasparika, którzy w drugiej rundzie kwalifikacji zmierzą się z tureckim Fenerbahce. Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek 21 lipca w Stambule o godzinie 20:00. Rewanżowe starcie Górnik - Fenerbahce 29 lipca o tej samej godzinie. Transmisja na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

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Jagiellonia Białystok, która w poprzednim sezonie zajęła 3. miejsce w Ekstraklasie, rozpocznie rywalizację w eliminacjach Ligi Europy od 3. rundy. Białostoczanie jeszcze nie znają swojego przeciwnika. Wśród potencjalnych rywali są Twente Enschede (Holandia), Tromso (Norwegia) Hajduk Split (Chorwacja), CSKA Sofia (Bułgaria) czy Hammarby (Szwecja).

Kiedy mecze Jagiellonii Białystok w eliminacjach?

Jagiellonia swoje mecze w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy rozegra w dniach 6 i 13 sierpnia.

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Dwa polskie kluby zaczną zmagania o fazę ligową europejskich pucharów 2026/2027 od 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa, który zajął 4. miejsce w lidze, na dzień dobry zmierzy się z maltańskim klubem Valletta FC.

Kiedy mecze Rakowa Częstochowa w eliminacjach?

Pierwsze spotkanie Raków - Valletta FC odbędzie się w czwartek 23 lipca o godzinie 18:30. Rewanż na Malcie 30 lipca o 19:30. W razie awansu Częstochowianie kolejne mecze w eliminacjach LK rozegrają w dniach 6 i 13 sierpnia.

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Ostatnim polskim przedstawicielem w Europie będzie w tym sezonie GKS Katowice. Ekipa prowadzona przez Rafała Góraka niespodziewanie zajęła 5. miejsce w poprzednim sezonie Ekstraklasy, co dało jej prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Los sprawił, że Katowiczanie w 2. rundzie kwalifikacji zmierzą się z przegranym z pary, która rywalizuje już w eliminacjach LE - Hajduk Split vs Żilina. Po pierwszym starciu dwumeczu jest 2:0 dla Chorwatów.

Kiedy mecze GKS-u Katowice w eliminacjach?

Pierwszy mecz GKS Katowice rozegra na wyjeździe 23 lipca. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w Katowicach 30 lipca o godzinie 20:30. W razie awansu Katowiczanie kolejne mecze w eliminacjach LK rozegrają w dniach 6 i 13 sierpnia.

Wszystkie mecze polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu.

Polsat Sport