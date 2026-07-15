Przerwali słabą formę. Pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów

Rok temu Kuba w Lidze Nardów prezentowała się znaczniej lepiej, zabezpieczając sobie miejsce w fazie play-off. Turniej w 2026 roku to zupełnie inna historia.

Kubańczycy w tej edycji przegrali pierwsze osiem meczów, co wiązało się z tym, że zajmowali ostatnie miejsce w tabeli przed środowym spotkaniem z Belgami. W związku z tym raczej nie byli stawiani w roli faworytów.

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Ostatecznie Kubańczycy nie przegrali żadnego seta, kończąc spotkanie 3:0 i zdobywając 3 punkty, które mogą być kluczowe w kontekście utrzymania.

Najbardziej wyróżniał się siatkarz reprezentacji Belgi, grający z numerem 2, Ferre Reggers. Zdobył najwięcej punktów w całym meczu, mimo tego wywalczone przez niego 17 "oczek" nie zapewniło zwycięstwa w chociaż jednym secie. Grę ofensywną Kuby napędzali Miguel Angel Lopez i Marlon Yant, którzy zdobyli łącznie 29 punktów.

Kubie zostały jeszcze trzy mecze do rozegrania, czy uda im się wygrać jeszcze jakieś spotkania?

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Antoni Bednarczyk, Polsat Sport