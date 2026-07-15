Liga Mistrzów siatkarzy. Z kim zagrają polskie zespoły? Podział na grupy

Karolina PotrykusSiatkówka

Za nami losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Z kim zagrają polskie zespoły w Lidze Mistrzów siatkarzy?

Drużyna piłkarzy ręcznych w żółto-zielonych strojach świętuje zwycięstwo, trzymając trofeum i ciesząc się w otoczeniu konfetti.
fot. Cyfrasport
Z kim zagrają polskie zespoły w Lidze Mistrzów siatkarzy?

W środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Lizbonie odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów przed nadchodzącym sezonem rywalizacji klubowej.

 

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Drużyny podzielono na cztery koszyki. Następnie zostały one rozlosowane do pięciu grup, po cztery kluby w każdej. Wśród uczestników LM 2026/2027 znalazło się trzech przedstawicieli PlusLigi: Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin oraz PGE Projekt Warszawa. Wszystkie te zespoły brały też udział w poprzedniej edycji rywalizacji.

 

Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie trofeum za triumf w najważniejszych klubowych rozgrywkach wznieśli siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia. Zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie w poprzednich dwóch latach zajęli w LM drugie miejsce.

 

Mistrzowie Polski trafili do grupy C. Ich rywalami w pierwszej fazie turnieju będą niemiecki SVG Luneburg, VK CEZ Karlovarsko oraz hiszpański Guaguas Las Palmas.

 

Lublinianie z kolei w grupie E zmierzą się z włoską Raną Verona, francuskim Tours VB oraz zespołem z kwalifikacji.

 

Czwarta drużyna LM z zeszłego sezonu, czyli PGE Projekt Warszawa, zagra z włoskimi hegemonemi - Lube J.P. Myne Civitanova i Itasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maaseik.

Liga Mistrzów siatkarzy. Z kim zagrają polskie zespoły? Podział na grupy

Grupa A: Berlin Recycling Volleys, Galatasaray Stambuł, Panathinaikos Ateny, zespół z kwalifikacji

 

Grupa B: Sir Sicoma Monini Perugia, Ziraat Bankkart Ankara, Montpellier HSC VB, Dinamo Bukareszt

 

Grupa C: Aluron CMC Warta Zawiercie, SVG Luneburg, VK CEZ Karlovarsko, Guaguas Las Palmas

 

Grupa D: Lube J.P. Myne Civitanova, PGE Projekt Warszawa, Greenyard Maaseik, Itas Trentino

 

Grupa E: Bogdanka LUK Lublin, Rana Verona, Tours VB, zespół z kwalifikacji

 

Transmisje z siatkarskiej Ligi Mistrzów będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

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EUROPEJSKIE PUCHARYLIGA MISTRZÓW SIATKARZYSIATKÓWKA
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