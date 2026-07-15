W środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Lizbonie odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń przed nadchodzącym sezonem rywalizacji klubowej.

ZOBACZ TAKŻE: Chicago szczęśliwe dla Polaków. Mija 7 lat od zaskakującego sukcesu siatkarzy

Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na cztery koszyki. Następnie zespoły zostały rozlosowane do pięciu grup, w których występować będą po cztery kluby.

Warto przypomnieć, że w Lidze Mistrzyń wystąpi trzech przedstawicieli Tauron Ligi. O trofeum walczyć będą: PGE Budowlani Łódź, KS Developres Rzeszów oraz UNI Opole.

Mistrzynie Polski, PGE Budowlani Łódź, trafiły do grupy E. Tam znalazły się także ekipy VfB SUHL Thuringen (Niemcy), rumuński C.S.O Voluntari 2005 i turecki Galatasaray.

DevelopRes zagra w grupie B z włoskimi hegemonemi - A. Carraco Prosecco DOC Conegliano i Igor Gorgonzola Novara oraz niemieckim Dresdner SC.

Rywalkami UNI Opole w grupie A będą natomiast turecki VakifBank Stambuł, francuski Volley Mulhouse Alsace oraz jeden zespół z kwalifikacji.

Liga Mistrzyń siatkarek. Z kim zagrają polskie zespoły? Podział na grupy

Grupa A: VakifBank Stambuł, UNI Opole, Volley Mulhouse Alsace, zespół z kwalifikacji

Grupa B: A. Carraco Prosecco DOC Conegliano, KS DevelopRes Rzeszów, Dresdner SC, Igor Gorgonzola Novara

Grupa C: Fenerbahce Medicana Stambuł, Vero Volley Milano, Levallois Paris Saint Cloud, Vasas Obuda Budapeszt

Grupa D: Savino Del Bene Scandicci, Eczacibasi Peron Stambuł, Tent Obrenovac, zespół z kwalifikacji

Grupa E: PGE Budowlani Łódź, VfB SUHL Thuringen, C.S.O Voluntari 2005, Galatasaray Daikin Stambuł

Transmisje meczów Ligi Mistrzyń na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.