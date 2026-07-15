Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty meczów - środa 15.07
Środa 15 lipca to pierwszy dzień rywalizacji ostatniego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy w fazie interkontynentalnej. Poszczególne reprezentacje walczą o udział w turnieju finałowym. W jednym ze spotkań tego dnia Polska zmierzy się z Bułgarią. Zobacz wyniki i skróty.
Zmagania ostatniego tygodnia VNL potrwają standardowo do niedzieli, a tak naprawdę do poniedziałku, kiedy to we wczesnych godzinach porannych czasu polskiego podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z USA.
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Nasi siatkarze rywalizują w Chicago i mają do rozegrania mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Biało-Czerwoni przed tym turniejem odnieśli sześć zwycięstw i są na dobrej drodze do awansu do turnieju finałowego, w którym wystąpi siedem najlepszych ekip oraz gospodarz - Chiny.
Przypomnijmy, że Polacy to ubiegłoroczni triumfatorzy Ligi Narodów.
Wyniki i skróty meczów Ligi Narodów (środa 15 lipca):
Kanada - Argentyna 2:3 (26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 17:19)
Belgia - Kuba 0:3 (23:25, 19:25, 20:25)
Japonia - Włochy godz. 12:20
Niemcy - Słowenia godz. 13:00
Ukraina - Iran godz. 16:30
Bułgaria - Polska godz. 19:00
Serbia - Turcja godz. 20:00
Francja - Brazylia godz. 23:00
WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026Przejdź na Polsatsport.pl