Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty meczów - środa 15.07

Zmagania ostatniego tygodnia VNL potrwają standardowo do niedzieli, a tak naprawdę do poniedziałku, kiedy to we wczesnych godzinach porannych czasu polskiego podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z USA.

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Nasi siatkarze rywalizują w Chicago i mają do rozegrania mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Biało-Czerwoni przed tym turniejem odnieśli sześć zwycięstw i są na dobrej drodze do awansu do turnieju finałowego, w którym wystąpi siedem najlepszych ekip oraz gospodarz - Chiny.

Przypomnijmy, że Polacy to ubiegłoroczni triumfatorzy Ligi Narodów.

Wyniki i skróty meczów Ligi Narodów (środa 15 lipca):

Kanada - Argentyna 2:3 (26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 17:19)

Belgia - Kuba 0:3 (23:25, 19:25, 20:25)

Japonia - Włochy godz. 12:20

Niemcy - Słowenia godz. 13:00

Ukraina - Iran godz. 16:30

Bułgaria - Polska godz. 19:00

Serbia - Turcja godz. 20:00

Francja - Brazylia godz. 23:00

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

KN, Polsat Sport