Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 odbywają się w dniach 15-19 lipca. 18 drużyn podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech różnych lokalizacjach. W każdym z turniejów bierze udział po sześć zespołów, a każda z drużyn rozegra po cztery spotkania.

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Polscy siatkarze tym razem występują w Chicago. W USA zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy. Równolegle rywalizacja toczy się w Belgradzie oraz Osace.

Mecze trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego, który w dniach 29 lipca – 2 sierpnia odbędzie się w Ningbo. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Niemcy - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.

Polsat Sport