Liga Narodów siatkarzy. Polska - Brazylia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Polscy siatkarze zmagania w VNL 2026 rozpoczęli na turnieju w chińskim Linyi, gdzie na inaugurację bardzo pewnie pokonali Kubę 3:0. Później nastąpiła seria spotkań, które rozstrzygały się w tie-breakach. Polacy rywalizowali ze Słowenią i ulegli tej ekipie 2:3. Kolejnym przeciwnikiem była reprezentacja Japonii i to starcie również zakończyło się przegraną po tie-breaku. Czwarty mecz przyniósł wygraną 3:2 z Ukrainą, a Polacy odwrócili losy tego starcia z wyniku 0:2.

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W drugim tygodniu VNL 2026 Polacy podejmowali rywali w Gliwicach. Na otwarcie pokonali Belgię 3:2, znów wracając do gry z wyniku 0:2. Mecz z Turcją także zakończył się wygraną 3:2. W kolejnych spotkaniach podopieczni trenera Nikoli Grbicia zgarnęli komplet punktów, wygrywając po 3:1 z Niemcami i Argentyną. Turniej w Chicago również rozpoczęli od zwycięstwa - 3:0 z Bułgarią.

Brazylia po dwóch turniejach miała bilans meczów 5-3. Pokonali 3:1 Iran, 3:1 Belgię, 3:0 Serbię, 3:2 Argentynę (na turnieju w Brasilii), 3:2 Kanadę, a przegrali 1:3 z Ukrainą, 1:3 z Włochami i 0:3 ze Słowenią (na turnieju w Lublanie).

Polska i Brazylia rozegrały dotychczas między sobą trzynaście spotkań w ramach Ligi Narodów. Siedem z nich wygrała Polska. Najważniejsze mecze to spotkanie o trzecie miejsce w 2019 (3:0), ćwierćfinał w 2023 (3:0), ćwierćfinał w 2024 (3:1) i półfinał w 2025 (3:0).

Polska - Brazylia. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Brazylia w sobotę 11 lipca w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go o godzinie 2.45, a w Polsacie - o godzinie 3.00.

RM, Polsat Sport