Liga Narodów siatkarzy: Polska - Bułgaria. Relacja live i wynik na żywo

Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. 18 drużyn podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech różnych lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z drużyn rozegra po cztery spotkania.

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Polscy siatkarze wystąpią podczas turnieju w Chicago. W USA zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy.

Po ośmiu meczach Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 17 punktów - sześć wygranych, dwie porażki.

- Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem - przyznał selekcjoner Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

- Przed nami cztery trudne mecze - dodał przyjmujący Tomasz Fornal.

Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w chińskim Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Bułgaria na Polsatsport.pl. Start o 19.00.

BS, Polsat Sport