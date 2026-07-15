Polscy siatkarze rywalizują w mistrzostwach Europy U18. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, na inaugurację pokonała 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrała ze Słowenią, a w trzecim z Turcją 3:1. W starciu z Włochami Polacy podtrzymali zwycięską passę i triumfowali 3:1. W swoim piątym meczu Biało-Czerwoni gładko ograli Finów 3:0, a w szóstym Grecję - także 3:0.

I choć do rozegrania pozostała jeszcze jedna runda spotkań, Polacy są już pewni gry w półfinale mistrzostw Europy. Wszystko za sprawą bezbłędnej w ich wykonaniu pierwszej fazy turnieju, dzięki której są liderami grupy A.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport