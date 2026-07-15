Mecz europejskich pucharów przeniesiony do Polski! Ukraińcy w roli gospodarza

W poprzednim sezonie ukraińskiej Premier Ligi ekipa z miasta Czerkasy niespodziewanie zajęła drugie miejsce, wyprzedzając m.in. Dynamo Kijów - zdobywcę krajowego pucharu. Rozgrywki wygrał Szachtar Donieck, który wywalczył bezpośredni awans do fazy ligowej nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Wicemistrz kraju natomiast rozpocznie swoje zmagania w Europie od drugiej rundy Ligi Konferencji UEFA.

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W tej fazie rozgrywek zespół prowadzony przez Witalija Ponomarjowa zmierzy się z KAA Gent, w którym do niedawna występował reprezentant Polski, Michał Skóraś. Były piłkarz m.in. Lecha Poznań podpisał jednak umowę z francuskim RC Lens i od nowego sezonu będzie bronił barw tego klubu.

Z powodu uwarunkowań geopolitycznych drużyny z Ukrainy zmuszone są do organizowania domowych spotkań na arenie międzynarodowej na terytorium innych państw. Tym razem wybór władz wicemistrza kraju padł na Płock. Starcie odbędzie się w czwartek, 23 lipca.

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ŁO, Polsat Sport