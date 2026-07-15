"Mecz naszego życia". Wielkie emocje w Anglii przed starciem z Argentyną

„Czas na rewanż” - taki tytuł wybił na głównej stronie sekcji sportowej „Daily Mail”.

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„Oto moment, by przejść do historii, po 'ręce Boga' Maradony (golu strzelonym ręką podczas mundialu w 1986 – przyp. red.) i czerwonej kartce Beckhama w 1998 roku" - zaznaczono.

Gazeta podkreśliła, że angielska reprezentacja tylko trzykrotnie dotarła do półfinału MŚ, gdy odbywały się w innym kraju.

„To mecz ich życia. I naszego także” - napisał wysłannik dziennika, który ocenił, że "to najważniejsze spotkanie reprezentacji od sześciu dekad".

Zdaniem wielu komentatorów Argentyna nie olśniewa w turnieju za oceanem, a ekipa angielska, trenowana przez Thomasa Tuchela, ma w środę duże szanse.

„Anglia ma narzędzia i trenera dające szanse, by wygrać. Jeśli spokój i chłodne głowy zwyciężą" - ocenia komentator „Timesa”.

Jak dodano, nieprzypadkowo niemiecki selekcjoner próbuje studzić atmosferę.

„Przed poprzednimi meczami starał się swoimi wypowiedziami podgrzewać atmosferę i dodawać drużynie energii; tym razem najwyraźniej zależy mu na tym, by tonować nastroje” - podkreślono.

A jest co tonować, bo – jak napisał „Guardian” - spotkanie ma dodatkowe smaczki, szczególnie dla kibiców z Ameryki Południowej.

„Dla Anglików nie chodzi już o wojnę o Falklandy. A Argentyńczycy? Konflikt wciąż tkwi w ich pamięci, która przekazana została ustnie piłkarzom i trenerowi. Nie da się od niej uciec w mediach tradycyjnych i portalach społecznościowych” - zaznaczyła gazeta.

Chodzi o wojnę z 1982 roku o Falklandy czy też - jak nazywają ją Argentyńczycy - o Malwiny. Siły argentyńskie przypuściły szturm na odległe terytorium zamorskie, a po ponad dwóch miesiącach zostały odepchnięte przez brytyjską armię.

„Independent” ocenił, że w drużynie argentyńskiej panuje syndrom oblężonej twierdzy, który często pojawia się podczas wielkich turniejów. Tym razem jednak natężenie emocji jest większe.

„Ci, którzy są teraz w Argentynie mówią, że spora część kraju dostała na punkcie meczu histerii” - wspomniał dziennik.

„Argentyna jest na tym mundialu drużyną najlepiej przygotowaną do walki. Nawet jeśli rywale przechytrzą ją taktycznie albo po prostu grają lepiej, a zdarzało się to już kilka razy, to wszyscy wiedzą, że potrafi sprowadzić mecz do walki, do próby charakterów” - nadmienił dziennik.

"Choć na logikę Anglia ma w składzie więcej klasowych graczy, to wszystko wskazuje, że czeka nas gorące spotkanie, podczas którego reguły logiki ulegną tymczasowemu zawieszeniu" - podsumowano.

Mecz Anglii z broniącą tytułu Argentyną w środę o godz. 21 czasu polskiego.

psl, PAP