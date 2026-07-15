Mecz towarzyski siatkarzy w Gdańsku! Ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy

Mistrzostwa Europy siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 9-26 września. Polacy swoje mecze w fazie grupowej rozegrają w Sofii, a ich rywalami będą Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina oraz Bułgaria.

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Pomiędzy Ligą Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu polscy siatkarze rozegrają kilka towarzyskich spotkań. W dniach 28-30 sierpnia w ramach Memoriału Wagnera zmierzą się w Krakowie ze Słowenią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

Na 5 września zaplanowano w Ergo Arenie spotkanie towarzyskie z reprezentacją Finlandii. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.30 i będzie ostatnim sprawdzianem polskich siatkarzy przed mistrzostwami Europy. Sprzedaż biletów na mecz Polska - Finlandia ruszy w czwartek 23 lipca i odbywać się będzie przez platformę ebilet.pl

– Gdańsk to sprawdzony partner Polskiej Siatkówki, a także jeden z organizatorów przyszłorocznych FIVB Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn - World Cup 2027. Cieszę się więc, że reprezentacja Polski odwiedzi to piękne miasto i sprawdzi swoje siły w ostatnim teście przed czekającymi nas we wrześniu mistrzostwami Europy. Dla samego Gdańska będzie to także doskonała okazja do przetarcia się przed wielkimi wyzwaniami przyszłego roku, jak i promocji regionu oraz samego wydarzenia. Polska Siatkówka lubi wracać na Pomorze i do ERGO ARENY, bo zawsze czujemy się tam jak w domu. Z pewnością we wrześniu będzie podobnie! – powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

RM, Polsat Sport, pzps.pl