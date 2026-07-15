MŚ 2026: Anglia - Argentyna. Relacja live i wynik na żywo

Anglicy od 1966 roku, czyli już 60 lat marzą o awansie do finału mundialu. Wtedy byli gospodarzem imprezy i w decydującym spotkaniu pokonali RFN. Od tamtej pory "Synowie Albionu" najbliżej dokonania tej sztuki byli w 1990 oraz 2018 roku, kiedy docierali do półfinału, aby ostatecznie zająć czwarte miejsce.

Obecne pokolenie angielskich piłkarzy, które dochodziło do finałów dwóch ostatnich mistrzostw Europy, pozwala wierzyć, że spełni się powiedzenie "do trzech razy sztuka". Anglicy znowu się w półfinale i tym razem na ich drodze stoi aktualny czempion globu - Argentyna. "Albicelestes" dotychczas sześciokrotnie meldowali się w finale mundialu - pierwszy raz w 1930 roku, kiedy przegrali z Urugwajem. Był to pierwszy turniej tej rangi w historii.

Na kolejny finał ekipa z Ameryki Południowej czekała do 1978 roku. Wtedy udało się sięgnąć po złoto, triumfując nad Holandią. Trzeci finał z udziałem Argentyny i drugi zwycięski odbył się osiem lat później. Legendarna drużyna Diego Maradony pokonała RFN. Nasi zachodni sąsiedzi zrewanżowali się cztery lata później. Kolejne dwa finały to już współczesna era i czasy Leo Messiego. Najpierw ponowna porażka z Niemcami w 2014 roku, natomiast na poprzednim mundialu w Katarze udało się pokonać Francję i wywalczyć trzeci puchar.

Rekordzistami pod względem gry w finale MŚ są Niemcy, którzy uczynili to ośmiokrotnie - o jeden więcej niż Brazylia i o dwa więcej niż Włosi oraz Argentyńczycy, którzy stoją u progu dogonienia "Canarinhos".

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Podopieczni Lionela Scaloniego przebrnęli przez fazę grupową "suchą stopą", pokonując odpowiednio Algierię 3:0, Austrię 2:0 i Joradnię 3:1. Mistrzowie świata nieoczekiwanie potrzebowali dogrywki, aby w 1/16 finału wyeliminować Republikę Zielonego Przylądka 3:2. W kolejnej rundzie ich rywalem był inny zespół z Afryki - Egipt. "Faraonowie" również wysoko zawiesili poprzeczkę faworytom, prowadząc już 2:0, aby ostatecznie przegrać 2:3. Ćwierćfinał to kolejna dogrywka i triumf nad Szwajcarią 3:1.

Anglicy też mieli swoje problemy. Najpierw pokonali w grupie Chorwację 4:2, zremisowali bezbramkowo z Ghaną 0:0 i ograli Panamę 2:0. W 1/16 finału zwyciężyli Demokratyczną Republikę Konga, ale tylko 2:1, natomiast w 1/8 finału wygrali z Meksykiem 3:2. Podopieczni Thomasa Tuchela o półfinał zmierzyli się z Norwegami, triumfując po dogrywce 2:1.

Obie nacje mogą liczyć na swoich rutynowanych kapitanów. Messi zdobył już osiem bramek i zaliczył dwie asysty. Harry Kane strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. Takim samym bilansem może pochwalić się Jude Bellingham.

Ostatni raz obie reprezentacje rywalizowały ze sobą w listopadzie 2005 roku. W meczu towarzyskim Anglia wygrała 3:2. Jedni i drudzy stworzyli jednak niezwykłą historię starć na mistrzostwach świata. Do najbardziej pamiętnej potyczki doszło w 1986 roku w ćwierćfinale, w którym Maradona popisał się "ręką Boga", a potem przeprowadził pamiętny rajd przez połowę boiska na wagę wygranej 2:1 i późniejszego złota. Do annałów mundiali zapisały się też konfrontacje w 1998 oraz 2002 roku. We Francji Argentyna wygrała w ćwierćfinale po rzutach karnych, a czerwoną kartkę ujrzał David Beckham - ten sam, który cztery lata później w Korei Południowej i Japonii wykorzystał rzut karny na wagę zwycięstwa 1:0 i odpadnięcia "Albicelestes" z fazy grupowej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Anglia - Argentyna na Polsatsport.pl.

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