Ogromna radość w Argentynie. "Zasłużyliśmy na grę w finale"

Rozgłośnia Radio La Red podkreśliła, że ponownie Argentyńczycy wymęczyli swoich rywali w ostatnich minutach spotkania, doprowadzając do korzystnego dla siebie rezultatu.

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Argentyńskie radio przypomniało, że po raz kolejny ekipa trenera Scaloniego zagrała z dużym zaangażowaniem odrabiając straty po golu straconym w 55. minucie półfinału. Zdobył go Anthony Gordon po serii błędów argentyńskiej obrony.

Komentatorzy twierdzą, że zasłużona ich zdaniem wygrana wynikała nie tylko z przewagi na boisku, częstszego posiadania piłki oraz liczniejszych ataków na bramkę rywala, ale przede wszystkim z powodu determinacji oraz chęci wygrania meczu przez Argentyńczyków.

Zarówno argentyńska rozgłośnia, jak i dzienniki „La Nacion” i „Clarin” odnotowują duże zaangażowanie w środowy pojedynek kapitana zespołu Lionela Messiego, który asystował przy obu golach zdobytych przez „Albicelestes”.

„La Nacion” odnotowując dramaturgię półfinału w Atlancie wskazał na silny charakter i pewność siebie piłkarzy Argentyny, którzy potrafili uratować się przed porażką, zdobywając wyrównującą bramkę na zaledwie pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry.

W prawdziwy szał argentyńskich komentatorów wprawiła bramka zdobyta siedem minut później przez Lautaro Martineza głową, którą portal Pagina 12 określił mianem „bramki zdobytej strzałem z byka”.

- Niesamowity, historyczny dzień dla ekipy Lionela Scaloniego, która po niespełna czterech latach będzie ponownie grać o obronę tytułu mistrza świata – napisał argentyński portal.

Mianem „historycznego” półfinał w Atlancie określił także wydawany w Buenos Aires dziennik „Clarin”. Gazeta odnotowała, że choć Messi nie powiększył w środę swojego dorobku strzeleckiego, to walnie przyczynił się swoim zaangażowaniem na boisku i asystami do pokonania Anglików.

Stołeczny dziennik zauważa, że przewodzący stawce snajperów Messi z dorobkiem 8 goli może w finale powiększyć swój dorobek bramkowy i stać się królem strzelców turnieju. Tyle samo trafień ma jedynie Kylian Mbappe, którego Francja we wtorek została wyeliminowana z MŚ przez Hiszpanię.

W finale piłkarskich mistrzostw świata Argentyna zmierzy się w niedzielę z Hiszpanią, która we wtorek pokonała Francję 2:0. Decydujący mecz turnieju odbędzie się na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey.

RM, PAP