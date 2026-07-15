Mundial zbiera żniwo wśród selekcjonerów. Kto stracił pracę po MŚ?

Jako pierwszy, już 15 czerwca, z posadą selekcjonera uczestnika mundialu pożegnał się Sabri Lamouchi. Tunezyjska federacja zwolniła Francuza już po premierowym meczu w MŚ - przegranym 1:5 ze Szwecją. Zastąpił go inny Francuz - Herve Renard, pod wodzą którego Tunezja uległa Japonii 0:4 i Holandii 1:3.

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Mający polskie korzenie 57-letni szkoleniowiec, jeden z najbardziej utytułowanych w historii afrykańskiego futbolu, nie zagrzał długo miejsca i kilka dni po zakończeniu startu w mundialu przekazał, że „jego przygoda dobiega końca”.

Po siedmiu latach z funkcji trenera szkockiej kadry zrezygnował Steve Clarke. Ogłosił swoją decyzję natychmiast po tym, gdy okazało się, że jego zespół nie awansuje - z trzeciego miejsca w grupie - do fazy pucharowej turnieju. Wyspiarze zakończyli występ z trzema punktami za zwycięstwo nad Haiti 1:0 na inaugurację. Później przegrali z Marokiem 0:1 i Brazylią 0:3.

Na stanowisko rodzimej federacji nie czekał koreański trener Hong Myong-bo. Niepowodzenie reprezentacji w mundialu stało się sprawą narodową, a prezydent Lee Jae Myung nakazał wszcząć śledztwo, które wyjaśni przyczyny. Koreańczycy, podobnie jak Szkoci, wygrali tylko na otwarcie - z Czechami 2:1, a później przegrali z Meksykiem oraz RPA po 0:1.

Zaraz po powrocie zza oceanu czeską drużynę narodową opuścił Miroslav Koubek. 74-letni trener uznał, że do jego przedwczesnego odejścia przyczyniła się również m.in. kampania medialna, która miała przedstawiać wyniki i grę jego ekipy w szczególnie złym świetle. Czesi wywalczyli w MŚ jeden punkt za remis z RPA (1:1).

Na fazie grupowej udział w mundialu zakończył też Urugwaj pod wodzą Argentyńczyka Marcelo Bielsy. Doświadczony szkoleniowiec już wcześniej zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego po turnieju kontraktu, ale odszedł po słabym występie - tylko jeden punkt w trzech spotkaniach - i skonfliktowany przynajmniej z częścią kadry. Zastąpić ma go były piłkarz Diego Forlan.

Z decyzją o zmianie trenera kilkanaście dni czekały władze federacji haitańskiej. Rozstano się z Francuzem Sebastienem Migne, choć w komunikacie zaznaczono, że decyzja została podjęta za porozumieniem stron. Jego podopieczni odpadli z MŚ po fazie grupowej z kompletem trzech porażek. 53-letni Migne prowadził kadrę Haiti od 2024 roku, a piłkarze tego kraju awansowali na mundial po raz pierwszy od 52 lat.

Kolejni szkoleniowcy to już „ofiary” fazy pucharowej.

Z prowadzenia Holandii zrezygnował Ronald Koeman po tym, jak jego podopieczni przegrali w 1/16 finału z Marokiem 2-3 w rzutach karnych. „Oranje” byli blisko awansu, gdyż gola na 1:1 stracili w doliczonym czasie drugiej połowy.

Jeszcze szybciej rezygnację z dalszej pracy z kadrą Ekwadoru ogłosił argentyński trener Sebastian Beccacece. Jego zespół kilka godzin wcześniej przegrał w 1/16 finału ze współorganizującym mundial Meksykiem 0:2.

Głośnym echem odbiło się rozstanie z posadą selekcjonera Juliana Nagelsmanna. Taka decyzja zapadła po jego trzygodzinnym spotkaniu z władzami niemieckiej federacji. 38-letni trener, najmłodszy w tegorocznym mundialu, pierwotnie zadeklarował chęć kontynuowania pracy, zgodnie z obowiązującą jeszcze dwa lata umową. Czterokrotni triumfatorzy MŚ odpadli w 1/16 finału, przegrywając w rzutach karnych 3-4 z Paragwajem, co było największą niespodzianką pierwszej fazy zmagań pucharowych. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.

Głównym kandydatem na jego następcę jest były trener Borussii Dortmund i Livepoolu Juergen Klopp.

Dwa dni po odpadnięciu w 1/16 finału MŚ i ledwie po trzech miesiącach pracy na stanowisku trenera piłkarzy Ghany rezygnację ogłosił Carlos Queiroz. Jego zespół odpadł po porażce z Kolumbią 0:1.

73-letni Portugalczyk, który po raz piąty z rzędu był trenerem reprezentacji na mundialu, objął stery w kwietniu, zastępując Otto Addo. W pożegnalnym oświadczeniu nie wprost, ale skrytykował ghańską federację, wskazując że „sukces musi zaczynać się poza boiskiem, od stworzenia jak najlepszych warunków do przygotowania i rozwoju”.

Do zmiany na stanowisku selekcjonera kadry doszło też w Meksyku. Po porażce z Anglią 2:3 w 1/8 finału z funkcją pożegnał się Javier Aguirre, a jego następcą będzie dotychczasowy asystent - Rafael Marquez, który m.in. pięciokrotnie wystąpił w MŚ.

Była to trzecia kadencja 67-letniego Aguirre w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził ją do 1/8 finału MŚ, ale nie udało mu się zrobić kolejnego kroku. Prowadzony przez niego zespół w drodze do 1/8 finału odnotował cztery zwycięstwa bez straty gola.

Dziewięć lat trwała kadencja Zlatko Dalicia jako selekcjonera reprezentacji Chorwacji. Pod jego wodzą zespół osiągnął historyczne sukcesy - dotarł do finału mundialu 2018 i zajął trzecie miejsce cztery lata później. Z tegorocznych MŚ odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1:2.

„To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej” – przekazał w oświadczeniu 59-letni trener, którego następcą został Slaven Bilić, pełniący już w przeszłości tę funkcję.

Po niepowodzeniu w 1/8 finału z Hiszpanią (0:1) zakończenie współpracy - po wygaśnięciu kontraktu - z portugalską federacją ogłosił Roberto Martinez. Hiszpan kierował tą reprezentacją od stycznia 2023, wygrywając w tym czasie Ligę Narodów, ale w imprezach mistrzowskich spisała się poniżej oczekiwań. Stery kadry przejął po nim 71-letni Jorge Jesus, który ostatnio pracował w klubie Al-Nassr, gdzie występuje Cristiano Ronaldo.

Odszedł także trener reprezentacji Republiki Południowej Afryki Hugo Broos, który po odpadnięciu z turnieju zostawił sobie furtkę do dalszej pracy. Później jednak, w wywiadzie udzielonym w rodzinnej Belgii, powiedział, że nie będzie dalej pełnił tej funkcji. Wspomniał przy tym, że może pomóc drużynie jako konsultant.

- Piłka nożna nie będzie już częścią mojego życia 24 godziny na dobę – podkreślił na łamach portalu voetbalnieuws.be Broos, który prowadził ten zespół od 2021 roku.

Bardziej burzliwy charakter miało odejście selekcjonera reprezentacji Senegalu Pape Thiawa, który został zwolniony, a pracował od jesieni 2024. Jego drużyna odpadła w 1/16 finału, po porażce z Belgią 2:3, choć do 85. minuty prowadziła 2:0. Po zakończeniu występu w MŚ jeden z czołowych piłkarzy kadry Pape Gueye, strzelec dwóch goli w tegorocznym turnieju, ogłosił, że nie będzie grać w kadrze narodowej, dopóki pozostanie w niej obecny sztab szkoleniowy.

Francuski dziennik „L’Equipe” poinformował, że jednym z kandydatów do objęcia tego stanowiska jest Patrick Vieira, urodzony w Dakarze francuski mistrz świata z 1998 roku.

psl, PAP