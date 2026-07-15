"Nie jestem fanem treningów". Fornal wyznał po zwycięstwie nad Bułgarią

Polska wygrała z Bułgarią 3:0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Chicago. Drużyna trenera Nikoli Grbicia dominowała w każdym z setów i odniosła siódme zwycięstwo w rozgrywkach VNL 2026.

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Tomasz Fornal ocenił po meczu występ polskiej kadry.

- Na pewno zagraliśmy bardzo dobrze - od pierwszego do ostatniego punktu. Przeciwko Bułgarii nigdy nie gra się łatwo, bo to bardzo dobry zespół, który znakomicie zagrywa. Dlatego trzeba utrzymywać piłkę w grze i wykorzystywać swoje szanse. To bardzo ważne, żeby udanie rozpocząć turniej, ponieważ od piątku do niedzieli gramy trzy mecze z rzędu. To było cenne zwycięstwo - przyznał.

Przyjmujący wskazał, co było kluczem do pokonania Bułgarów.

- Kluczem była koncentracja - wyznał. - Nie pozwoliliśmy sobie na przestoje i konsekwentnie realizowaliśmy założenia - dodał.

Dla siatkarza był to pierwszy mecz w Lidze Narodów i od razu zakończony zwycięstwem. 28-latek nie jest zwolennikiem treningów, woli mierzyć się z rywalem na parkiecie.

- To niesamowite uczucie, szczególnie biorąc pod uwagę tę halę i to, jak wielu kibiców nas tutaj dopingowało podczas spotkania. Nie jestem wielkim fanem treningów - zdecydowanie bardziej wolę rozgrywać mecze. Taki już jestem i zdecydowanie bardziej cenię sobie rywalizację - podsumował.

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HP, Polsat Sport