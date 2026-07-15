"Nie jestem fanem treningów". Fornal wyznał po zwycięstwie nad Bułgarią

Siatkówka

- To bardzo ważne, żeby udanie rozpocząć turniej, ponieważ od piątku do niedzieli gramy trzy mecze z rzędu. To było cenne zwycięstwo - powiedział Tomasz Fornal po środowym zwycięstwie Polski nad Bułgarią. Wskazał też, co było kluczem do wygranej.

Siatkarze wykonujący ćwiczenia rozciągające na parkiecie.
fot. FIVB
Tomasz Fornal zabrał głos po meczu z Bułgarią

Polska wygrała z Bułgarią 3:0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Chicago. Drużyna trenera Nikoli Grbicia dominowała w każdym z setów i odniosła siódme zwycięstwo w rozgrywkach VNL 2026.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siedem zwycięstw! Polscy siatkarze niepokonani w fazie grupowej ME

 

Tomasz Fornal ocenił po meczu występ polskiej kadry.

 

- Na pewno zagraliśmy bardzo dobrze - od pierwszego do ostatniego punktu. Przeciwko Bułgarii nigdy nie gra się łatwo, bo to bardzo dobry zespół, który znakomicie zagrywa. Dlatego trzeba utrzymywać piłkę w grze i wykorzystywać swoje szanse. To bardzo ważne, żeby udanie rozpocząć turniej, ponieważ od piątku do niedzieli gramy trzy mecze z rzędu. To było cenne zwycięstwo - przyznał.

 

Przyjmujący wskazał, co było kluczem do pokonania Bułgarów.

 

- Kluczem była koncentracja - wyznał. - Nie pozwoliliśmy sobie na przestoje i konsekwentnie realizowaliśmy założenia - dodał.

 

Dla siatkarza był to pierwszy mecz w Lidze Narodów i od razu zakończony zwycięstwem. 28-latek nie jest zwolennikiem treningów, woli mierzyć się z rywalem na parkiecie.

 

- To niesamowite uczucie, szczególnie biorąc pod uwagę tę halę i to, jak wielu kibiców nas tutaj dopingowało podczas spotkania. Nie jestem wielkim fanem treningów - zdecydowanie bardziej wolę rozgrywać mecze. Taki już jestem i zdecydowanie bardziej cenię sobie rywalizację - podsumował.

 

Zobacz także

Bezdyskusyjne zwycięstwo! Polscy siatkarze ograli wicemistrzów świata

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LN siatkarzy: Polska - Brazylia 18.07. Kto wygra?
LIGA NARODÓWPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKATOMASZ FORNAL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal: Przed nami cztery trudne mecze
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 