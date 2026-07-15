Odwołał się od kary za ustawianie meczów w tenisie. Sąd wydał wyrok

Bensoussan w maju 2025 roku został pierwotnie zawieszony na rok i jedenaście miesięcy. Kary nałożono na niego za manipulowanie wynikami starć singlowych oraz deblowych w turniejach niższej rangi.

34-latek złożył apelację do CAS, domagając się uniewinnienia. W odpowiedzi, organizacja odpowiedzialna za uczciwość w tenisie (ITIA) zawnioskowała o wydłużenie zakazu gry do sześciu i pół roku. Sędziowie odrzucili wniosek Francuza i ostatecznie podnieśli czas trwania dyskwalifikacji do trzech lat, utrzymując jednocześnie grzywnę w wysokości 12 tysięcy dolarów.

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Sytuacja ta jest częścią szerszego śledztwa prowadzonego przez ITIA oraz belgijskie organy ścigania. Zakończyło się ono w 2023 roku skazaniem na pięć lat więzienia Grigora Sargsyana, lidera międzynarodowej siatki zajmującej się ustawianiem zawodów sportowych. Z opublikowanych dokumentów CAS wynika, że rozbita organizacja przestępcza zdołała skorumpować co najmniej 181 zawodników z całego świata.

Zgodnie z regulaminem, w okresie trwania dyskwalifikacji ukaranemu tenisiście nie wolno grać, pełnić roli trenerów, ani przebywać na terenie obiektów podczas jakichkolwiek turniejów sankcjonowanych przez światowe władze tenisa, w tym ATP, WTA oraz organizatorów turniejów Wielkiego Szlema.

ŁO, Polsat Sport