Pierwszy taki mecz w karierze Messiego. Półfinał MŚ z wieloma podtekstami

W drodze do półfinału MŚ 2026 obie drużyny, podobnie jak Hiszpania i Francja, nie zaznały goryczy porażki. Francuzi w meczu o finał musieli uznać wyższość Hiszpanów. Kto podzieli ich los i zanotuje pierwszą przegraną na tegorocznym mundialu?

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Jak wyglądała droga Anglii do meczu półfinałowego? Fazę grupową Anglicy rozpoczęli od efektownego zwycięstwa z Chorwacją 4:2. Kiedy wydawało się, że angielski walec będzie rozjeżdżał kolejnych rywali, na jego drodze stanęła Ghana, która bezbramkowo zremisowała z faworytem. W ostatniej kolejce fazy grupowej Anglia wróciła na zwycięską ścieżkę, triumfując z Panamą 2:0.

Więcej emocji angielskim kibicom dostarczyła rywalizacja w fazie pucharowej. Już w 1/16 finału było blisko sensacji, kiedy Demokratyczna Republika Konga prowadziła 1:0 do 75. minuty meczu. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął jednak Harry Kane, który zapewnił Anglikom zwycięstwo 2:1 i awans do 1/8 finału. Tam Brytyjczycy ograli Meksyk 3:2, choć przez większość drugiej połowy musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jarella Quansaha. W ćwierćfinale Synowie Albionu odprawili z kwitkiem rewelację turnieju - Norwegię. Do awansu potrzebowali dogrywki, w której decydujący okazał się gol Jude'a Bellinghama.

Środkowy pomocnik reprezentacji Anglii zdobył po 2 bramki w spotkaniach 1/8 i 1/4 finału. Tym samym został pierwszym piłkarzem od 1986 roku, który w dwóch meczach fazy pucharowej z rzędu zanotował dublet - wtedy dokonał tego Diego Maradona.

Przez lata z Maradoną porównywany był gwiazdor reprezentacji Argentyny Leo Messi, który długo nie mógł jednak powtórzyć wyczynu swojego rodaka i zdobyć mistrzostwa świata. Dokonał tego dopiero w 2022 roku w Katarze. Teraz Albicelestes mogą zostać pierwszym zespołem, który obronił tytuł - po Brazylii, najlepszej dwa razy z rzędu w MŚ w latach 1958 i 1962.

Jak wyglądała droga Argentyny do półfinału mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku? Faza grupowa była dla ekipy Lionela Scaloniego niczym bułka z masłem. Rozpoczęła się od pewnej wygranej 3:0 z Algierią oraz hat-tricka Messiego. Następnie Argentyńczycy zostawili w pokonanym polu Austrię, a ponownie dwa gole strzelił Messi, który na początku spotkania zmarnował też rzut karny. W trzecim meczu, wygranej z Jordanią 3:1 do bramki wreszcie trafiali też inni Argentyńczycy, ale triumf znowu przypieczętował gracz Interu Miami.

Podobnie jak w przypadku Anglików, faza pucharowa była dla obrońców tytułu bardzo wyboista. Sporo krwi napsuli im reprezentanci Republiki Zielonego Przylądka, którzy zostali ograni 3:2 dopiero po dogrywce. W takim samym stosunku, ale po 90 minutach, Argentyna ograła Egipt, choć w tym przypadku awans wisiał na jeszcze cieńszym włosku. Argentyna przegrywała już 0:2, ale odwróciła losy meczu, triumfując po bramce Enzo Fernandeza. Do awansu do półfinału ekipa Scaloniego potrzebowała dogrywki w spotkaniu ze Szwajcarią. Po raz pierwszy na tym turnieju do siatki nie trafił Messi, ale i tak jego zespół ograł Helwetów 3:1.

Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki jest jak na razie współliderem klasyfikacji strzelców mundialu z ośmioma golami na koncie. Tyle samo trafień zanotował do tej pory Kylian Mbappe, a jedno mniej ma nieobecny już na turnieju Erling Haaland. Messiego mogą gonić też Anglicy - zarówno Kane, jak i Bellingham mają w dorobku po 6 zdobytych bramek.

Jak podaje BBC, na tym mundialu Messi 47 procent przebytego na murawie dystansu pokonał spacerkiem, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród zawodników z pola. Co więcej, ma najkrótszy średni dystans spośród wszystkich argentyńskich graczy z pola, którzy wystąpili w turnieju przez co najmniej 20 minut, pokonując średnio zaledwie 8,2 km w ciągu 90 minut. To jednak nie wszystko. Średnio wykonał zaledwie 2,7 sprintów na mecz, w porównaniu z 5,3 sprzed czterech lat.

Mimo to Messi na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie został najlepszym strzelcem w historii MŚ - aktualnie ma na koncie 21 bramek i nie zamierza się zatrzymywać. Co ciekawe w środowy wieczór po raz pierwszy w historii zagra przeciwko Anglii w reprezentacyjnej koszulce w swoim 206. meczu w narodowych barwach. Ostatnie, towarzyskie starcie obydwu drużyn miało miejsce w 2005 roku.

Spotkania Anglii z Argentyną na mundialach mają jednak długą i burzliwą historię. Wystarczy przypomnieć sędziowskie kontrowersje i usunięcie z boiska kapitana Argentyny Antonio Rattina w 1966 roku, „rękę Boga” Maradony i jego rajd uznawany za jedną z najlepszych akcji w historii mistrzostw świata z 1986, a także czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 1998 i „rewanż” Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się odpadnięcia Argentyny z turnieju w 2002 roku.

Argentyńczycy to trzykrotni mistrzowie świata w piłce nożnej. Wygrywali turnieje w 1978, 1986 i 2022 roku. Anglicy triumfowali tylko raz - w MŚ 1966.

Kiedy jest mecz Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026?

Mecz Anglia - Argentyna odbędzie się w środę 15 lipca. Początek spotkania o godzinie 21:00.

psl, Polsat Sport