Pilny komunikat ws. Mai Chwalińskiej! "Drodzy kibice..."

"Drodzy kibice! Maja niestety nie wystąpi w tegorocznym turnieju WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open. Mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji kostki, po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji. Obecnie najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie urazu oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie" - napisano w oficjalnym komunikacie.

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"Wiemy, jak bardzo Maja czekała na możliwość ponownego występu na kortach ziemnych w Hamburgu, dlatego decyzja o wycofaniu się z turnieju nie była łatwa. Wierzymy jednak, że cierpliwość i konsekwentna rehabilitacja pozwolą jej wrócić do rywalizacji w jak najlepszej formie. Dziękujemy wszystkim kibicom za wsparcie, życzliwość i liczne wiadomości. To dla nas bardzo ważne. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przekazać dobre wiadomości dotyczące jej powrotu na kort" - dodano.

Turniej w niemieckim Hamburgu zostanie rozegrany w dniach 20 - 26 lipca.

Wcześniej Chwalińska wycofała się z turnieju w Jassach.

Polka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.

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- Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności, a nie chcę ryzykować, żeby nie zrobiła się z tego poważna kontuzja. Nie sądzę, że to coś groźnego, bo tak naprawdę później z gry bardziej wykluczyły mnie skurcze, ale na pewno trzeba to sprawdzić - przyznała na gorąco po meczu Chwalińska w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

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Jak się okazało po badaniach, Chwalińska nabawiła się urazu kostki.

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BS, Polsat Sport