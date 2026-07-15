Polak prezydentem FIFA?! Zbigniew Boniek reaguje! "Oceniam go bardzo dobrze"

Zbigniew Boniek o triumfie Hiszpanii w meczu z Francją

Michał Białoński, Polsat Sport: Z uwagi na urodziny małżonki mecz Francja – Hiszpania obejrzał pan z odtworzenia. Przy okazji dużo zdrowia dla pani Wiesławy. Był pan zaskoczony tym, że Hiszpania zabrała cały arsenał Francuzom? Cały świat boi się tria Mbappe- Olise – Dembele, a podopieczni Luisa de la Fuente wyrwali im wszystkie zęby.



Zbigniew Boniek: Obejrzałem zapis meczu i muszę powiedzieć, że Hiszpanie totalnie zdetonowali najważniejsze bomby francuskie. "Trójkolorowi" nie pokazywali w tym meczu, że grają wedle idei dobrej, ułożonej drużyny. Byli zlepkiem indywidualności, który szybko się rozzłościł na to, że nie miał żadnego sposobu Hiszpanów. Na ich determinację, sposób gry, zakładania pressingu, szybkiego odbioru piłki. Wydawało się, że z jednej strony jest drużyna niemal kompletna, a z drugiej – kilka indywidualności, które stanowiły drużyny. Cały czas w powietrzu podczas tego meczu wisiało, że Francuzi zejdą przegrani, bo Hiszpania sprawiała lepsze wrażenie.

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Wydawać się mogło, że do zwycięstw w piłce potrzebne są potężne armaty z przodu, właśnie takie jak Mbappe czy Dembele, których zazdrości cały świat. Napastnik Hiszpanii Oyarzabal jest mniej ceniony. Okazało się jednak, że bramki może strzelać nawet prawy obrońca Pedro Porro, a bohaterem spotkania może zostać jego kolega z lewej flanki defensywy - Cucurella.



Nie do końca bym się zgodził. Prawda jest taka, że żeby wygrywać, to istotnie, trzeba mieć gwiazdy, ale one muszą być wkomponowane, muszą tworzyć drużynę. Samymi gwiazdami się nie wygra. Natomiast ja bym też nie przesadzał, jeżeli chodzi o Hiszpanów. Oni na każdej pozycji mają zawodników, którzy wiedzą, na czym polega nowoczesna piłka. Poza tym, sprawiają wrażenie, jakby od dzieciaka grali na ulicy: są strasznie cwani i mądrzy, grają małą piłkę, krótkimi podaniami – ja do ciebie, a ty do mnie, zdobywają przewagę liczebną w każdym rejonie boiska.



Zawodnicy, których pan wymienił plus Olmo i pozostali mają określoną klasę. Podkreślam, w piłce gwiazdy są ważne, ale tylko wtedy, gdy są wkomponowane w zespół. A we wtorek nie było tego widać po Francji.

Po tym meczu jest jeszcze jeden argument bardzo ważny.

Mianowicie?



Pokazujący, że piłka reprezentacyjna to jest zupełnie coś innego niż piłka klubowa, codzienna, "day by day" (dzień po dniu – przyp. red.), którą buduje się w klubie. Lusi de la Fuente, który naprawdę świetnie prowadzi Hiszpanię, to przy Guardioli, czy Ancelottim - można kolokwialnie powiedzieć - żaden trener.



Ale ma jeden wielki atut: niemal wszystkich piłkarzy z kadry zna od wielu lat, prowadził ich w reprezentacji młodzieżowej.

Brawo! Bycie selekcjonerem, prowadzenie drużyny narodowej, umiejętność dogadania się z piłkarzami na krótkich zgrupowaniach, to inna praca niż w klubach. Hiszpania wygrała, bo była zespołem.

Zbigniew Boniek o półfinale Anglia - Argentyna

Pora na kolejną ucztę Anglia – Argentyna. Kto według pana wygra tę sportową bitwę o Falklandy? Pamiętamy mundial z 1986 r. i "rękę boga" jak nieprawidłowo zdobytą bramkę określił Diego Maradona.

Faktycznie, zanosi się na kolejną bitwę o Falklandy. Trudno cokolwiek prorokować. W takim meczu może się wszystko zdarzyć. Wiadomo, że Argentyna ma niesamowity charakter, wielu piłkarzy, którzy pracują wokół Messiego i starają się stworzyć mu dogodną sytuację. Z drugiej strony jest Anglia, która fizycznie dość dobrze wygląda, która ma Bellinghama, który jest w formie, podobnie jest z Kane'em. Wydaje mi się, że w tym meczu może się zdarzyć absolutnie wszystko.

Dariusz Mioduski kandydatem na prezydenta FIFA? Zbigniew Boniek komentuje

We wtorek gruchnęła sensacyjna wiadomość, podana przez wiarygodnego angielskiego dziennikarza Bena Jacobsa, o tym, że UEFA ma dość Gianniego Infantino i znalazła kandydata na nowego prezydenta FIFA, a jest nim Dariusz Mioduski. Dzisiaj ciężko jest nam sobie wyobrazić prezesa Mioduskiego na fotelu szefa światowej piłki, ale gdy zaczęły się starania o organizację Euro 2012, też niemal wszyscy się pukali w głowę. Jak pan to widzi?

UEFA może mieć chęć wystawienia kandydata na prezydenta FIFA, żeby te wybory nie wyglądały jak bułgarskie, gdzie jest tylko jeden kandydat. W ten sposób da delegatom możliwość głosowania na opcję opozycyjną w stosunku do Gianniego. Ale nie wydaje mi się, żeby Darek na to przystał. Z prostej przyczyny. Według mnie w starciu z Infantino nie miałby żadnych szans. Niby dlaczego inne kontynenty poza Europą, które uwielbiają Gianniego, bo dał im możliwość uczestniczenia w MŚ, powiększając liczbę drużyn na turnieju, na dodatek dał im pieniądze, możliwość zaistnienia, nagle miałyby głosować na kandydata UEFA. To jest trudny temat.

A czy prezes Mioduski nadaje się na to stanowisko?

Jak go oceniam bardzo dobrze. Umówmy, się Gianni Infantino nigdy nie prowadził żadnego klubu, nie miał takiego doświadczenia. Natomiast Darek takie doświadczenie ma, fantastycznie mówi po angielsku, z komunikowaniem się nie miałby żadnego problemu. I teoretycznie, jako model kandydata, jest wręcz wymarzony, nie można mu nic zarzucić.

Ale tą informacją byłem trochę zaskoczony. Jeżeli ktoś go faktycznie wystawi i Darek to zaakceptuje, to będzie musiał ponieść potężny nakład finansowy. Kto by taką kampanię sfinansował? Chcesz, czy nie chcesz, jeśli faktycznie chcesz wygrać te wybory, to musisz jeździć po całym świecie, rozmawiać z wszystkimi konfederacjami, musisz im obiecać więcej niż Infantino. A nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie obiecać więcej niż Gianni. Zatem teoretycznie, jako postać, prezes Mioduski mógłby kandydować. Ale na dzień dzisiejszy, nie widzę, żeby miał szansę pokonać Infantino.