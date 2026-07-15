Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów gra po sześć zespołów, a każda z ekip rozgrywa po cztery mecze.

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Polscy siatkarze grają na turnieju w Chicago. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią (3:0), Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.

Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Polska - Brazylia. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z piątku 17 lipca na sobotę 18 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Brazylia to 03.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport