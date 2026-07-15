Polska - Brazylia. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Siatkówka

Reprezentacja Polski gra na turnieju w Chicago w ramach trzeciego tygodnia VNL 2026. Drugim rywalem Biało-Czerwonych będzie Brazylia. Kiedy mecz Polska - Brazylia? O której godzinie grają polscy siatkarze?

Pięciu siatkarzy w białych i czerwonych strojach sportowych w środku akcji na boisku do siatkówki.
fot. FIVB
Polska - Brazylia. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów gra po sześć zespołów, a każda z ekip rozgrywa po cztery mecze. 

 

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Polscy siatkarze grają na turnieju w Chicago. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią (3:0), Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.

 

Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz.

 

Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Polska - Brazylia. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z piątku 17 lipca na sobotę 18 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Brazylia to 03.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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