Polska - Brazylia. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
Reprezentacja Polski gra na turnieju w Chicago w ramach trzeciego tygodnia VNL 2026. Drugim rywalem Biało-Czerwonych będzie Brazylia. Kiedy mecz Polska - Brazylia? O której godzinie grają polscy siatkarze?
Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów gra po sześć zespołów, a każda z ekip rozgrywa po cztery mecze.
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Polscy siatkarze grają na turnieju w Chicago. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią (3:0), Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.
Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz.
Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Polska - Brazylia. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z piątku 17 lipca na sobotę 18 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Brazylia to 03.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl