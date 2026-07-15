Polska - Bułgaria. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy w trzecim tygodniu VNL 2026 rywalizuje na turnieju w Chicago. Na inaugurację zmierzyła się z reprezentacją Bułgarii. Zobacz skrót meczu Ligi Narodów Polska - Bułgaria.

Trzech siatkarzy reprezentacji Polski stoi bokiem do widza, obejmując się nawzajem.
fot. FIVB
Siatkówka Polska - Bułgaria. Mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów.

Siatkarze reprezentacji Polski w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Rozpoczęli rozgrywki pewnie pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

 

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Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. W kolejnym meczu podopieczni trenera Nikoli Grbicia, również po tie-breaku, wygrali z Turcją. Z Niemcami piąty set nie był potrzebny - Polska wygrała 3:1 i zgarnęła komplet punktów. Na zakończenie drugiego tygodnia polscy siatkarze zagrali z Argentyną i pokonali rywali 3:1. Mecz zapisał się w historii rekordowym setem, przegranym przez Polaków 48:50.

 

Mecze trzeciego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Polacy grają w Chicago, gdzie na początek zmierzyli się z Bułgarią i pewnie wygrali 3:0. W kolejnych meczach zagrają z Brazylią, Francją oraz USA.

 

Polska - Bułgaria. Skrót meczu siatkarzy:

 

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Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (14), Tomasz Fornal (10), Bartłomiej Lemański (10), Wilfredo Leon (10) – Polska; Aleksandar Nikolov (8) – Bułgaria. Polacy byli lepsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (8-4) oraz blokiem (13-6) i popełnili mniej błędów od rywali (17, przy 21 Bułgarii).

 

Polska – Bułgaria 3:0 (25:19, 25:17, 25:17)

 

Polska: Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kewin Sasak, Marcel Bakaj, Kamil Semeniuk. Trener: Nikola Grbić.
Bułgaria: Simeon Nikolov, Iliya Petkov, Aleksandar Nikolov, Martin Atanasov, Aleks Grozdanov, Asparuh Asparuhov – Damyan Kolev (libero) oraz Stoil Palev, Denislav Bardarov, Zhasmin Velichkov, Rusi Zhelev, Boris Nachev. Trener: Gianlorenzo Blengini.

 

Sędziowie: Andrew Cameron (Kanada) – Michelle Prater (USA).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

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