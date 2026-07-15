Polska legenda rezygnuje! Poruszający wpis w mediach

Niespełna miesiąc temu Justyna Święty-Ersetic zajęła 7. miejsce w biegu na 400 metrów w mityngu World Athletics Continental Tour Gold w Hengelo. Była to pozytywna informacja dla polskich fanów, zwłaszcza przed sierpniowymi mistrzostwami Europy. Legendarna zawodniczka miała być kandydatką do zdobycia medalu. Jak się okazuje, nie pojawi się jednak na bieżni.

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"Czasami najtrudniejszą decyzją jest postawić na siebie" - rozpoczęła wpis w mediach społecznościowych. "Sport to ogromna część mojego życia. To moja pasja, moje miejsce i coś, co daje mi szczęście, ale tym razem muszę postawić granicę i wybrać siebie" - czytamy.

Święty-Ersetic postawiła zrobić sobie przerwę od sportu.

"To nie jest łatwa decyzja. Boli, bo wiem, ile serca wkładam w każdy trening i każdy start. Ale wiem też, że żadna rywalizacja nie jest ważniejsza od zdrowia. Kocham sport i wierzę, że to nie jest pożegnanie, a jedynie pauza. (...) Podjęłam decyzję, że w tym sezonie nie zobaczycie mnie już na bieżni" - napisała.

Polka wyjaśniła, że potrzebuje czasu i zaapelowała do fanów.

"Potrzebuję czasu, żeby zadbać o siebie, odzyskać spokój i wrócić silniejsza. To nie koniec... Do zobaczenia w kolejnych sezonach" - podsumowała.

Rywalizacja w Birmingham rozpocznie się 10 sierpnia i potrwa tydzień. Pierwszego dnia zobaczymy finał finał sztafet mieszanych 4x400 metrów.

HP, Polsat Sport