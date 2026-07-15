Siedem zwycięstw! Polscy siatkarze niepokonani w fazie grupowej ME

Polscy siatkarze z powodzeniem rywalizują w mistrzostwach Europy U18. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina, a podopieczni trenera Jacka Nawrockiego zakończyli fazę grupową z kompletem siedmiu zwycięstw i awansowali do półfinałów.

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, na inaugurację pokonała 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrała ze Słowenią, a w trzecim z Turcją 3:1. W starciu z Włochami Polacy podtrzymali zwycięską passę i wygrali 3:1. Kolejne mecze przyniosły wygrane 3:0 z Finlandią i 3:0 z Grecją.

Przed ostatnim spotkaniem przeciwko Serbii, Polska miała już zapewniony awans do czołowej czwórki turnieju. Mimo tego, siatkarze trenera Jacka Nawrockiego zmobilizowali się i od początku meczu nadawali ton wydarzeniom na boisku.

W pierwszym secie mieli wyraźną przewagę (8:4, 20:12), grali skuteczniej w ataku, dokładali punkty zagrywką i blokiem, którym zamknęli tę jednostronną partię (25:17). Druga odsłona była nieco bardziej wyrównana, w końcówce Serbowie tracili tylko dwa oczka (20:18), ale w kolejnych akcjach polscy siatkarze wypunktowali przeciwników i wygrali 25:18. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Arkadiusz Wlazły. Trzecia partia nie przyniosła zwrotu akcji. Nadal przewagę mieli Polacy (12:5, 17:9), którzy spokojnie zmierzali po zwycięstwo. Stało się ono faktem po asie serwisowym Wojciecha Łobaczewskiego (25:16).

Najwięcej punktów: Arkadiusz Wlazły (15), Bartosz Fidyk (12), Alan Otak (9) – Polska; Strahinja Sekulić (9) – Serbia. Polacy skuteczniejsi w ataku (50%-41%), lepiej punktowali zagrywką (7-1) i blokiem (10-3).

Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie I z bilansem meczów 7-0 i kompletem 21 zdobytych punktów (sety 21-2). Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek.

Polska – Serbia 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)

Polska: Marcel Biernikowicz, Wojciech Łobaczewski, Arkadiusz Wlazły, Alan Otak, Mateusz Oczko, Bartosz Fidyk – Kacper Wiśniewski (libero) oraz Karol Leppert, Adam Małecki, Łukasz Malek. Trener: Jacek Nawrocki.

Serbia: Luka Miljković, Nikola Drenovac, Kosta Kresović, Filip Torbica, Ognjen Jovanovic, Andrija Senicić – Matija Kocović (libero) oraz Pavle Stankov, Milos Grbić, Nikola Funduk, Strahinja Sekulić, Strahinja Marković, Stefan Gajić. Trener: Strahinja Kozić.

MISTRZOSTWA EUROPY U18 SIATKARZY - WYNIKI I TABELE