Polska zawodniczka z kolejną walką w UFC! Znamy szczegóły

Syguła wejdzie do oktagonu UFC już po raz czwarty. Reprezentantka klubu American Top Team rozpoczęła starty w największej organizacji MMA na świecie w listopadzie 2024 roku, przegrywając swój debiut przez techniczny nokaut w drugiej rundzie z Melissą Mullins (7-3-0).

Kolejne dwa pojedynki zakończyły się jednak jej zwycięstwami. 27-latka dwukrotnie wygrywała jednogłośnymi decyzjami sędziów - najpierw z Iriną Alekseevą (5-4-0) w czerwcu 2025 roku, a następnie z Priscilą Cachoeirą (13-9-0) w lutym 2026 roku.

ZOBACZ TAKŻE: UFC Fight Night 281: Du Plessis - Usman. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jej najbliższa rywalka jest sklasyfikowana na 13. miejscu w "medialnym" rankingu wagi koguciej kobiet. Francuzka ma na swoim koncie sześć pojedynków w UFC, z których wygrała trzy.

Do wrześniowej walki przystąpi jednak po dwóch przegranych z rzędu - na punkty z Karol Rosą (19-8-0) oraz przez duszenie zza pleców w drugiej rundzie z Joselyne Edwards (18-6-0). Dla reprezentantki gospodarzy starcie z Polką ma wielką wagę, ponieważ kolejna porażka może oznaczać dla niej zakończenie współpracy z organizacją.

Władze UFC nie ogłosiły jeszcze walki wieczoru gali w Europie. Według doniesień medialnych wydarzenie może uświetnić wyczekiwany rewanż o pas wagi ciężkiej pomiędzy Cirylem Gane (14-2-0) a Tomem Aspinallem (15-3-0). Pierwsza konfrontacja obu zawodników zakończyła się werdyktem "no contest" (walka nieodbyta) w wyniku nieprzepisowego ciosu palcami w oko ze strony Francuza.