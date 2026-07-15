Poprowadził kadrę do sukcesu, a teraz... stracił pracę! Trenerskie żniwa na MŚ trwają

53-letni Migne prowadził kadrę Haiti od 2024 roku - piłkarze tego kraju awansowali na mundial po raz pierwszy od MŚ 1974.

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Federacja podziękowała Francuzowi za jego "profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie".

Haiti odpadło z turnieju po fazie grupowej, przegrywając kolejno: 0:1 ze Szkocją, 0:3 z Brazylią i 2:4 z Marokiem.

KP, PAP