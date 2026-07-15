Poprowadził kadrę do sukcesu, a teraz... stracił pracę! Trenerskie żniwa na MŚ trwają

Piłka nożna

Francuz Sebastien Migne przestał pełnić obowiązki selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Haiti - poinformowała tamtejsza federacja. Jak dodano, decyzja została podjęta za porozumieniem stron. Jego podopieczni odpadli z mistrzostw świata w Ameryce Północnej po fazie grupowej.

Drużyna piłkarska Haiti w białych strojach ustawiona do zdjęcia.
fot. PAP/EPA
Migne poprowadził kadrę Haiti do awansu na mundial

53-letni Migne prowadził kadrę Haiti od 2024 roku - piłkarze tego kraju awansowali na mundial po raz pierwszy od MŚ 1974.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza taka sytuacja w historii. Niesamowity rekord na MŚ 2026

 

Federacja podziękowała Francuzowi za jego "profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie".

 

Haiti odpadło z turnieju po fazie grupowej, przegrywając kolejno: 0:1 ze Szkocją, 0:3 z Brazylią i 2:4 z Marokiem.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNASEBASTIEN MIGNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Kosecki: Zazdroszczę dzieciom Roberta Lewandowskiego
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 