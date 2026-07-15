Siatkarski rollercoaster w Japonii! Mistrzowie świata pokonani

Japończycy znakomicie spisują się podczas tegorocznej edycji VNL. Do środowego spotkania z Italią przystąpili jako jedyny niepokonany zespół w fazie interkontynentalnej. Z kolei Włosi z bilansem pięciu zwycięstw i trzech porażek do samego końca muszą walczyć o awans do turnieju finałowego.

Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni przystąpiła do tego meczu żądna rewanżu za porażkę w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu 2:3. Gospodarze zaczęli od mocnego uderzenia, ponieważ objęli prowadzenie 4:0. Mistrzowie świata mozolnie odrabiali straty. O losach pierwszego seta zadecydowała gra na przewagi, w której podopieczni Ferdinando De Giorgiego wygrali 26:24.

Druga odsłona potoczyła się zgoła odmiennie. Po wyrównanym początku do głosu doszła Japonia, która wypracowała sobie kilkupunktową zaliczkę. W efekcie Azjaci triumfowali pewnie 25:19.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarzy 2026: Wyniki i skróty meczów - środa 15.07

Miejscowi pragnęli pójść za ciosem, czego dowodem prowadzenie 14:10 w trzeciej partii. Jak się później okazało, Włosi nie byli już w stanie dogonić swoich adwersarzy. Ci ponownie dość stanowczo zwyciężyli 25:20.

Wydawało się, że ambitni "Samuraje" nie zwolnią tempa i dopną swego w czwartym secie. W nim doszło jednak do zwrotu akcji. Kibice w Osace znowu byli świadkami zaciętego początku, lecz im bliżej końca, tym nasilała się dominacja Italii. Japończycy byli blisko wyrównania, ale ostatecznie czempioni globu wygrali 25:23 i doprowadzili do tie-breaka.

Siatkarski rollercoaster trwał. Włosi pragnęli zostać pierwszym zespołem, który pokona Japonię w tej edycji VNL, dodatkowo na jej terenie. Tak się jednak nie stało. Na półmetku rywalizacji był jeszcze remis 7:7, ale potem trzy piłki z rzędu wygrali gospodarze. Był to decydujący moment. Skończyło się na zwycięstwie Azjatów 15:13.

Dzięki temu Japonia z bilansem dziewięciu zwycięstw i żadnej porażki nadal jest niepokonana i praktycznie zapewniła sobie pierwsze miejsce przed turniejem finałowym. Italia z bilansem pięciu zwycięstw i czterech porażek znajduje się na krawędzi wypadnięcia z czołowej "siódemki", która oprócz Chin zagra w Final Eight.

Japonia - Włochy 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12)

Polsat Sport