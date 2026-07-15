Słynny klub wykluczony z rozgrywek ligowych! To koniec

Od kilku lat ekipa Girondins Bordeaux ma gigantyczne kłopoty finansowe. Dość powiedzieć, że w sezonie 2021/2022 klub spadł do Ligue 2, a na tym złe informacje się nie skończyły. Dwa lata później "Żyrondyści" zostali zdegradowani do czwartej ligi.

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Przez kolejne dwa lata Bordeaux grało na czwartym poziomie rozgrywkowym. Choć w tym czasie w ich składzie występował między innymi były napastnik reprezentacji Anglii Andy Carroll, nie udało im się wywalczyć awansu do wyższej ligi.

Jak się okazało, to nie koniec kłopotów Bordeaux. Finansowy organ nadzorujący francuską piłkę nożną podjął decyzję o wykluczeniu drużyny z ligi. Próby znalezienia inwestorów czy kupca klubu zakończyły się niepowodzeniem, a dramatyczna sytuacja finansowa klubu sprawiła, że w najlepszym wypadku Bordeaux w sezonie 2026/2027 zagra w... szóstej lidze.

Zdaniem francuskich dziennikarzy, nie można wykluczyć scenariusza, w którym Bordeaux zostanie zlikwidowane i zniknie z piłkarskiej mapy.

Ostatnim trenerem Bordeaux był Rio Mavuba, wychowanek klubu, który później przez lata grał między innymi w Lille. Mavuba, który urodził się na morzu, gdy jego rodzice uciekali przed wojną domową w Zairze i płynęli statkiem z Angoli do Francji, zagrał 13-krotnie w reprezentacji Trójkolorowych.

Bordeaux to ośmiokrotny mistrz Francji. Po raz ostatni kibice tego klubu cieszyli się z mistrzowskiego tytułu w sezonie 2008/2009, kiedy w barwach tej ekipy błyszczeli między innymi Marouane Chamakh czy Yoann Gourcuff.

Jeszcze w sezonie 2018/2019 "Żyrondyści" występowali w Lidze Europy, a trenerem tego klubu był wówczas późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa. Jego podopiecznym we francuskim klubie był wtedy Igor Lewczuk. Wcześniej w barwach Bordeaux grali między innymi Grzegorz Krychowiak czy Ludovic Obraniak.

BS, Polsat Sport