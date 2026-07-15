To kupił sobie Neymar po mundialu. Totalne szaleństwo

Były gwiazdor Barcelony i PSG nie mógł pomóc drużynie dowodzonej przez Carlo Ancelottiego w większym wymiarze czasowym ze względu na brak formy spowodowany kontuzją. Zagrał tylko kilkadziesiąt minut, dwukrotnie wchodząc na boisko z ławki rezerwowych - w fazie grupowej przeciwko Szkocji i w 1/8 finału przeciwko Norwegii, gdzie zdążył strzelić gola z rzutu karnego.

To jednak nie wystarczyło nawet do dogrywki. "Canarinhos" przegrali tamto spotkanie 1:2 i odpadli już na tak wczesnym etapie rozgrywek. W poprzedniej rundzie wyeliminowali Japonię. To najgorszy wynik reprezentacji z Kraju Kawy od 1990 roku, kiedy również przegrali walkę o ćwierćfinał.

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Neymar postanowił zadośćuczynić sobie nieudany turniej i wybrał się na zakupy. W jego posiadanie trafił luksusowy jacht o wartości 25 mln euro! Z informacji, które przekazują brazylijskie media, na statku znajduje się sześć salonów i lądowisko dla helikoptera. Powierzchnia jednostki pływającej wynosi 800 metrów kwadratowych i można ją podziwiać w mediach społecznościowych.

🤯🛥️ Neymar Júnior compró hoy este YATE VALUADO EN ¡30 MILLONES DE DÓLARES! y se lo entregaron en Angra dos Reis.



Se llama “ENEJOTA” y es una de las embarcaciones más lujosas de Brasil. ‼️ pic.twitter.com/FyZsB7lMp0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 13, 2026

34-letni Neymar od 2025 roku jest piłkarzem Santosu, w którym zaczynał karierę. W latach 2013-2017 był zawodnikiem Barcelony, z którą wygrał m.in. Ligę Mistrzów. Z kolei w latach 2017-2023 bronił barw PSG. W reprezentacji Brazylii rozegrał 130 meczów i strzelił 80 goli. Co ciekawe, jego majątek opiewa na kwotę ponad 400 mln euro, co jak obliczono, stanowi prawie 1/5 rocznego budżetu Haiti, czyli najbiedniejszego państwa, który uczestniczył na tegorocznym mundialu.

Polsat Sport